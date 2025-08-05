المغرب يستعد لفتح "مغارة فريواطو" السياحية بعد سنوات من الإغلاق

تستعد السلطات المغربية لإعادة فتح مغارة "فريواطو"، إحدى أقدم وأعمق المغارات في القارة الإفريقية، بعد سنوات من الإغلاق الذي فُرض عقب حادث مأساوي أودى بحياة أحد الزوار.

وتقترب الأعمال الجارية لتأمين وترميم المغارة من مراحلها النهائية، في خطوة تهدف إلى تحويلها من جديد إلى وجهة سياحية آمنة وجاذبة.

وبدأت أشغال ترميم وتأمين مغارة فريواطو، الواقعة على بعد نحو 30 كيلومترًا جنوب مدينة تازة، في ديسمبر 2023، وتشرف عليها الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع (AREP) التابعة لمجلس جهة فاس-مكناس، بصفتها الجهة المفوضة بتنفيذ المشروع.

ووفقًا لوسائل إعلام محلية، فإن المشروع دخل حاليًا مرحلة "التشطيبات النهائية"، تمهيدًا لإعادة افتتاح المغارة في المستقبل القريب.

وشملت الأشغال إعادة تأهيل مدخل المغارة وتثبيت المناطق غير المستقرة عبر عمليات حفر دقيقة، بالإضافة إلى توسعة وتجديد الممرات الداخلية وتزويدها بنظام إنارة حديث.

كما تم تنفيذ أعمال تأمين على عمق يصل إلى 130 مترًا تحت الأرض، بما يضمن السلامة العامة ويمنع تكرار حوادث الانهيار أو سقوط الصخور.

وبلغت التكلفة الإجمالية لأشغال تأمين مغارة فريواطو أكثر من 12 مليون درهم مغربي، وفقًا للقائمين على المشروع، وذلك في إطار خطة متكاملة تهدف إلى تعزيز البنية التحتية للسياحة البيئية والجبلية في جهة فاس-مكناس، مع إعطاء أولوية قصوى لسلامة الزوار، خصوصًا بعد الحادثة التي أدت إلى إغلاق الموقع في وقت سابق.

وتقع مغارة فريواطو في منطقة جبلية وعرة، وتتميّز بتضاريسها الصخرية وموقعها الاستراتيجي على مشارف سلسلة جبال الأطلس المتوسط.

وقد اكتُشفت في ثلاثينيات القرن الماضي على يد مجموعة من الباحثين الجيولوجيين، وتُعتبر من أبرز معالم الاستغوار في شمال إفريقيا، نظرًا لعمقها وتكويناتها الطبيعية الفريدة.

وتترقب الأوساط السياحية والبيئية موعد إعادة افتتاح مغارة فريواطو، الذي لم يُعلن عنه بعد، ويُتوقع أن تستعيد مكانتها كأحد أبرز المقاصد لمحبي المغامرة والطبيعة.