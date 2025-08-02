بعد "سوزي وأم مكة وأم سجدة".. القبض على البلوغر "مداهم 777"

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، اليوم السبت، إلقاء القبض على البلوغر الشهير "مداهم 777"، أحد أبرز مشاهير تطبيق "تيك توك" في مصر.

يأتي القبض على "مداهم 777" ضمن حملة أمنية طالت العشرات من البلوغرز، عُرف منهم "أم سجدة" و"أم مكة" و"سوزي الأردنية"، فيما تُعلن السلطات تباعًا أسماء المزيد منهم كل يوم.

أخبار ذات علاقة القبض على البلوغر "سوزي الأردنية" بعد أم مكة وأم سجدة

وقالت الداخلية في بيان لها: "في إطار ورود عدد من البلاغات ضد صانع محتوى لنشره مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء تمثل خروجًا سافرًا على الآداب العامة".

وبحسب وسائل إعلام محلية، تم ضبط المذكور، وهو مقيم بدائرة قسم شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية، وبحوزته (مبالغ مالية بعملات محلية وأجنبية، ومشغولات ذهبية، وكمية من مخدري الحشيش والأفيون).

وأضاف البيان: "وبمواجهته، اعترف بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، كما اعترف بحيازته المواد المخدرة بغرض التعاطي. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية".