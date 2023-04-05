كيف يقضي مسلمو إستونيا شهر رمضان؟
تفتقد دولة إستونيا الأوروبية لأجواء شهر رمضان المبارك، حيث تخلو شوارعها من التزيين وغيرها من المظاهر الرمضانية، وفقاً لليا محموتوفا، رئيسة اتحاد المرأة المسلمة لدول البلطيق.
وتقول محموتوفا لـ"إرم نيوز": في الدول الإسلامية نسمع صوت الإمام خلال صلاة التراويح وهو يتلو آيات من القرآن الكريم، ونحن في منازلنا ونستمتع بها، إضافة إلى أن الأسواق تعرض المأكولات المحببة والمتعلقة بهذا الشهر، إلا أن هذا الأمر مفقود لدينا".
وتضيف: "في إستونيا، التي تقع شمال أوروبا، كل عائلة مسلمة تخلق الجو الرمضاني الخاص بها، سواء بالتزيين أو بعقد البرامج المعرفية، أو بالاجتماع على مائدتي السحور والإفطار، وغيرها".
و"تنظم المراكز الإسلامية برامج منوعة، يحضرها مختلف الناس بغض النظر عن انتمائهم، حيث يبلغ عدد المصلين في التراويح نحو 400 مصلٍّ، فضلاً عن الإفطارات اليومية، بمشاركة غير المسلمين الذين نرحب بهم، فشهر رمضان هو مناسبة للتقرُّب بين القلوب"، حسب ليا.
وتؤكد ليا، وهي عضو في مجلس الإفتاء للجمعية الإسلامية الإستونية، أن "عدد مسلمي إستونيا يبلغ نحو 10 آلاف مسلم، منهم عدد كبير من الطلاب من الدول الإسلامية الذين تستقبلهم إستونيا للدراسة خاصة في مجال البرمجة، فضلاً عن الأساتذة".
وبشأن أبرز تحديات المسلمين في إستونيا، تشير محموتوفا إلى "أزمة الإسلاموفوبيا، ومشاكل الحجاب في المدارس، والنهار الطويل في رمضان، وعدم وجود الإجازات خلال أيام الأعياد الإسلامية، وفي الصلوات الجماعية"،
وتستطرد ليا محموتوفا: "يعيش المسلمون مع غيرهم في إستونيا في جو يسوده التعايش الإيجابي، والحكومة تعترف بالمسلمين ولا تتدخل في شؤون الأديان، وتدعم الثقافة واللغات بما لا يتعارض مع أهداف الدولة، ونحصل على دعم جزئي عن بعض المشاريع الخاصة من الحكومة الإستونية".