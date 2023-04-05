كيف يقضي مسلمو إستونيا شهر رمضان؟

تفتقد دولة إستونيا الأوروبية لأجواء شهر رمضان المبارك، حيث تخلو شوارعها من التزيين وغيرها من المظاهر الرمضانية، وفقاً لليا محموتوفا، رئيسة اتحاد المرأة المسلمة لدول البلطيق.

وتقول محموتوفا لـ"إرم نيوز": في الدول الإسلامية نسمع صوت الإمام خلال صلاة التراويح وهو يتلو آيات من القرآن الكريم، ونحن في منازلنا ونستمتع بها، إضافة إلى أن الأسواق تعرض المأكولات المحببة والمتعلقة بهذا الشهر، إلا أن هذا الأمر مفقود لدينا".

وتضيف: "في إستونيا، التي تقع شمال أوروبا، كل عائلة مسلمة تخلق الجو الرمضاني الخاص بها، سواء بالتزيين أو بعقد البرامج المعرفية، أو بالاجتماع على مائدتي السحور والإفطار، وغيرها".