وثائقي جديد يظهر لحظات "غريبة" بين كانييه ويست وماسك (فيديو)

أثار مغني الراب كانييه ويست وملياردير التكنولوجيا إيلون ماسك جدلًا واسعًا بعد ظهورهما في مقطع من فيلمه الوثائقي القادم "باسم من؟"، المقرر عرضه هذا الأسبوع، والذي يستعرض السنوات الأخيرة من حياة كانييه والفوضى التي أحاطت به.

ويظهر المقطع، الذي نُشر على "إكس"، تفاعلًا غريبًا بين كانييه وإيلون ماسك، حيث استقبله كانييه في ما يشبه حفل استماع لألبومه "دوندا 2" لعام 2022 في ميامي. ورحب إيلون بحماسة بالدعوة، قبل أن ينتقلا معًا إلى ما وصفه كانييه بـ"غرفة نوم افتراضية"، غرفة بيضاء بالكامل يتوسطها سرير ضخم استلقيا عليه معًا.

وخلال الحوار، حاول إيلون التطرق للعلاقات العاطفية، وسأل كانييه عن حالته مع زوجته السابقة كيم كارداشيان: "هل أنت وكيم على علاقة متقطعة أو ماذا؟"، ضاحكًا بخجل بينما اكتفى كانييه بالتأوه دون إجابة واضحة.

ولجعل الحوار متبادلًا، تحدث إيلون عن انفصاله شبه الكامل عن غرايمز، والدة أطفاله، مشيرًا إلى الصعوبات العاطفية والقانونية التي واجهها، وقال: "كما تعلم، في الرسالة ذاتها، قالت: أحبك، ثم بعد يوم قالت: أكرهك"، في إشارة إلى النزاعات القانونية المتعلقة بحقوق الأبوة عام 2023.

من جانبه، أضاف كانييه: "ليس لديّ إجابات، إجابات على كل شيء باستثناء ذلك"، في إشارة إلى حالته العاطفية المعقدة.

ويعرض المقطع أيضًا لقاءات مع أشخاص آخرين، بينما تتخلله تقارير إخبارية تتناول ثروة كانييه، التي جعلته يُعتبر "أغنى رجل أسود في تاريخ الولايات المتحدة"، بالإضافة إلى طلاقه من كيم كارداشيان واتفاقية الانفصال بينهما.

ويترقب الجمهور إصدار الفيلم المصاحب لألبوم "باسم من؟" في 19 سبتمبر، لكشفه تفاصيل أكثر عن حياة كانييه الشخصية والفنية، ورؤية لمحات من الفوضى والعلاقات التي طغت على سنواته الأخيرة.