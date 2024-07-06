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العراق.. النيران تلتهم مساحات شاسعة بكورنيش الكوت (فيديو)

العراق.. النيران تلتهم مساحات شاسعة بكورنيش الكوت (فيديو)
حريق (تعبيرية)المصدر: yandex
حسن الرسام
حسن الرسام
06 يوليو 2024، 1:53 ص

اندلع حريق كبير في كورنيش مدينة الكوت بمحافظة واسط ،جنوب العاصمة العراقية بغداد امتد لمسافة كيلومترين، دون وقوع إصابات بشرية. واستمر من مساء يوم الجمعة، حتى صباح السبت. 

وأرجع العميد علي عويد من الدفاع المدني لمحافظة واسط في حديث لـ"إرم نيوز"، اندلاع الحريق "لوجود مقاه شعبية على طول الكورنيش، والرياح القوية والعواصف التي عصفت بالمحافظة مما أدى لتطاير شرارات نيران الفحم المستخدم للاراجيل في المقاهي وتسبب بالحريق وتوسع النيران" .

وأضاف أن النيران أخذت تتصاعد بسرعة وارتفعت ألسنة اللهب؛ مما أسفر عن احتراق الحشائش والقصب والأشجار على امتداد الحريق في أكتاف نهر دجلة".

 

وأكد قائد شرطة محافظة واسط اللواء محمد الفهد لـ"إرم نيوز"، عدم وجود خسائر مادية وبشرية جراء الحريق، وأن الخسائر اقتصرت على الأشجار المزروعة على طول حوض نهر دجلة والقصب.

وأوضح أن "القوات الأمنية انتشرت بكل فرقها على طول كورنيش الكوت وقطعت سير المركبات والمواطنين لمنع وقوع إصابات، كما عملت عجلات الإطفاء بكل مهنية".

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