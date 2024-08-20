قالت الممثلة المصرية حورية فرغلي، خلال مُقابلتها مع "إرم نيوز"، إنها تعتبر فيلم "المدرسة"، الذي تُشارك في بطولته، بمثابة قصة سينمائية جديدة، مُتشابهة مع تجارب تم تنفيذها في أوروبا وأمريكا.

وأوضحت أن الفكرة لم يتم تنفيذها سابقا بأي أعمال عربية أو مصرية، مؤكدة على إنجذابها للمُشاركة في العمل، يعود لعنصر التشويق الذي تحمله أحداث الفيلم.

ونفت حورية أي علاقة بين فيلم "المدرسة" والأعمال التي ناقشت أزمات التعليم في المدارس على غرار فيلم "بنات ثانوي" ومسرحية "مدرسة المُشاغبين"، مؤكدة أن العمل مُختلف تماما عن أي أعمال أخرى، سبق تنفيذها من قبل، وأوضحت أن السبب في هذا الاختلاف يعود لطريقة التنفيذ المختلف والمتعلقة بالشق والرؤية الإخراجية.

وبسؤالها عما إذا كانت عودتها للسينما خجولة، وبعد عزوف المُنتجين عنها، أجابت: "كنت أواصل رحلتي العلاجية، أجريت عدة عمليات جراحية، ولم تكن لدي أعمال سينمائية جاذبة لي في هذا الوقت".

وأضافت: "بعد عودتي للتمثيل، قدمت مسلسل أيام، ومن ثم قدمت تجربتي المسرحية من خلال رابونزل، ومسلسل سيما ماغي، وصولا إلى فيلم المدرسة؛ لذا فالعودة للسينما لم تكن خجولة على الإطلاق".

هذا وبينت حورية موقفها من اتهامها بإثارة الجدل مؤخرا، لمرات عديدة، مرورا بأزمتها مع الإعلامي العراقي نزار الفارس، وشائعة خطبته لها، قائلة إنها لم تكن هي من افتعلت شائعة الخطوبة من نزار الفارس، مُستدلة بمُبادرته للتصالح معها، وزيارتها في منزلها، كما أكدت أن علاقته به تدور في إطار الصداقة.

وكشفت عن حقيقة وجود أعمال سُفلية بمنزلها قائلة: "لم أقل إن هناك أعمالًا سُفليةً بمنزلي، بل قُلت إن هناك عملًا سُفليًّا بمنزلي بمدينة 6 أكتوبر، والأمر انتهى هنا".

وعمن تلقت منهم الدعم خلال أزماتها، قالت حورية: "الناس الذين يعملون معي منذ سنوات طويلة، هم من يوجهون الدعم لي".

وفي النهاية أعربت الفنانة المصرية عن انزعاجها من حديث البعض حول النظر إليها بعين الرأفة؛ بسبب أوضاعها الصحية الحرجة، وما تعرضت له من ظروف صحية قسرية؛ لأنها تعتبر نفسها قوية، ولا تُحب أن ينظر إليها بشفقة.

وتابعت: "لقد قُلت إنني أريد أن أشعر بطعم الحياة، أستطيع أن أشم رائحة الطعام، أتنفس بشكل طبيعي، لم تكن لدي مُشكلة في الشكل، بل في فقدان الحواس وطعم الحياة بشكل عام".

واختتمت حورية حديثها معنا، عن مشاريعها الفنية الجديدة، إذ نوهت أن لديها مُسلسل درامي يجمعها بالممثلة رانيا يوسف، إلى جانب فيلم سينمائي جديد من بطولتها وإلهام شاهين، وإخراج خالد الحجر بعنوان "الحب كده"، فضلًا عن استعدادها للبدء في تصوير مسلسل درامي جديد بعنوان "المدينة الجامعية"، ويجمعها بعدد من النجوم الشباب.