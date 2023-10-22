يامن عبدلي.. فنان تونسي يبدع في تحويل النفايات الحديدية إلى تحف فنية

أنتج يامن أول عمل فني من " الخردة" سنة 2010، خلال مشاركته في أحد المعارض المحلية، وشكل ذلك العمل نقطة التحول في مسيرته الفنية، بعد أن كان معروفا بالفن التشكيلي.

وابتكر مجسمين من المعادن، الأول مجسم لــ"مقاتل" يبلغ طوله مترا ونصف، أما الثاني فكان مجسما لفنان موسيقي يبلغ طوله مترا وثمانين سنتيمترا، وكان المجسمان مصنوعين من أشياء ميكانيكية تحتوي على قطع غيار السيارات، وقد حظيا بانبهار كبير من الفنانين التشكيليين وروّاد المعرض.

يقول يامن: "اكتسبت الثقة بالنفس منذ ذلك المعرض وقررت المواصلة في هذا المسار، وقد زادني اختلاف وتفرد ما أنتج إصرارا على المضي قدما".

شارك يامن في عديد المعارض المحلية والوطنية والمغاربية الدولية، وكان محور اهتمام الصحافة الوطنية والعالمية، خاصة بعد أن حول شغفه بإعادة تدوير المعادن المهملة والقطع القديمة من مجرد هواية إلى موهبة طوّرها وابتكر منها تصاميم بديعة، واتخذها نشاطا حرفيّا قائم الذات.