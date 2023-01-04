السبب وراء اختيار "الفئران والجرذان" لإجراء التجارب العلمية

سهولة التعامل وانخفاض الكلفة

يقول العلماء إنه من السهل التعامل مع الجرذان والفئران في المختبرات، لأنها حيوانات صغيرة ومروضة، فلا يواجهون أي مشاكل في حملها ونقلها وتخديرها.

ومن ناحية أخرى، تعتبر الفئران والجرذان مخلوقات قابلة للتكيف، إذ يمكنها التعود على أكثر من بيئة في الوقت نفسه، بما فيها بيئة المختبرات، التي تعتبر"غريبة".

وبحسب مجلة Live Science، فإن كلفة الفئران والجرذان منخفضة جدا، لأنها تتكاثر بسرعة فائقة، وهذا الأمر يقلل من تكاليف الأبحاث.

وعلاوة على ذلك، يمكن إخضاع الفئران والجرذان لتجارب معينة لا يمكن إجراؤها على البشر.