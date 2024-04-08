أحمد العوضي عن طليقته ياسمين عبد العزيز: الحب الحقيقي والوحيد في حياتي
تغزَّل الفنان المصري أحمد العوضي في طليقته الفنانة ياسمين عبد العزيز، مؤكدًا أنها الحب الحقيقي والوحيد في حياته.
وقال العوضي خلال لقاء تلفزيوني: "أصدق حب في حياتي كانت ياسمين عبدالعزيز، هي الحب الحقيقي والوحيد في حياتي، لأنني عشت معها أيامًا في فترات ومواقف ومراحل".
وأضاف: "ياسمين هي الحب الحقيقي في حياتي، وهفضل أقول كده على طول، مش دلوقتي بس لأنني مش هعيش إللي أنا عشته مع ياسمين".
ورد "العوضي" على الاتهامات التي توجّه لأعماله بالترويج للبلطجة والمبالغة في مشاهد الأكشن، قائلاً: "في أعمالي الفنية أحاول أقول وأُظهر أن المصري بطبعه شهم وكريم ومقدام بكافة طبقاته، لكن مايهمني الناس إللي طلعت من وسطهم.. أهلي وإخواتي".
وبين أن "المناطق الشعبية هي إللي بتطلّع الناس الصح وليس السوشيال ميديا المنفتحة، ونجاحي على مواقع التواصل الاجتماعي والترويج لأعمالي من خلالها بركة من ربنا ورزق، أما ما لا يعجبني في وسائل التواصل الاجتماعي هو أن الكلام يكون بلا ضوابط أحيانًا".