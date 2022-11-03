"المهن الموسيقية" تكشف تطورات الحالة الصحية لشيرين عبدالوهاب بعد مغادرتها المستشفى

كشفت نقابة المهن الموسيقية في مصر، اليوم الخميس، تطورات الحالة الصحية للفنانة شيرين عبدالوهاب، بعد مغادرتها المستشفى الذي كانت تتعالج فيه من الإدمان.

وقالت النقابة في بيان رسمي إن النقيب مصطفى كامل تواصل مع الفنانة شيرين في مكالمة هاتفية دامت لأكثر من نصف ساعة، تأكد خلالها من أنها بكامل صحتها ولياقتها، وذلك عقب مغادرتها المستشفى مباشرةً.

وأوضح البيان: "إلى كل الجمهور المصري والعربي وإلى كل من ساند ودعم ودعا إلى الله أن يتم شفاء الفنانة الكبيرة والصوت المصري المُشرّف شيرين عبدالوهاب، اطمئنوا شيرين عبد الوهاب بمنزلها وتحدثنا سوياً لأكثر من نصف ساعة".

وأشار إلى أن "الفنانة بكامل صحتها ولياقتها وابتسامتها الجميلة، وقريباً بإذن الله تُمتعنا وتُشجينا جميعاً كجمهور مصري وعربي".

يأتي ذلك بعد إعلان المحامي المصري ياسر قنطوش، محامي الفنانة شيرين، خروجها من المستشفى بعد فترة علاج استغرقت أكثر من 20 يوماً.

وكان قنطوش نشر، مساء أمس الأربعاء، تسجيلاً صوتياً أرسلته له شيرين، تظهر فيه "استغاثتها" من إدارة المستشفى الذي تمكث فيه للعلاج من الإدمان.

والتسجيل الصوتي هو الأول لها منذ أزمتها الصحية ودخولها أحد المستشفيات، حيث وجهت حديثها لمحاميها قائلة: "مساء الخير يا أستاذ ياسر من فضلك تعمل أي حاجة عشان تخرجني من المستشفى".

وأضافت الفنانة المصرية في استغاثتها كاشفة توقيعها على أوراق بالإجبار، قائلة: "في المستشفى مضّوني على ورق مش عارفة ورق إيه ده، وأنا الحمد لله بقيت كويسة، وكملت علاجي، وباقيلي 20 يوم، فعاوزة أخرج من فضلك."

بدوره، تقدم المحامي المصري ببلاغ إلى النائب العام المصري اتهم فيه إدارة المستشفى باحتجاز الفنانة المصرية رغماً عنها في المستشفى، رغم عدم حاجتها الصحية لذلك، قبل أن يعلن لاحقاً خروجها.