علماء الآثار يكتشفون موقعًا أثريًا "مبهرًا" في الصين

ومعظم البقايا المكتشفة تعود إلى الفترة المتأخرة من عهد أسرة شيا (2070 قبل الميلاد - 1600 قبل الميلاد)، والفترة المبكرة لأسرة شانغ (1600 قبل الميلاد - 1046 قبل الميلاد)، لافتين إلى أن الموقع يتكون من منطقة سكنية ومجموعة مقابر، بحسب باحثين، والمنطقة السكنية كانت محاطة بخنادق مزدوجة الحلقة تقع على بعد حوالي 8 إلى 30 مترًا.

كما كشف علماء الآثار عن منازل بشكل شبه سرداب مع بعض المواقد داخلها، وفتحات أعمدة حول المنازل، وكانت المنازل محاطة بخندق داخلي، كما تم العثور على بعض قطع الفخار، والأواني الحجرية، وعظام الحيوانات في المنطقة المذكورة.

كذلك أعلن عن اكتشاف 27 قبرًا أرضيًّا في كهوف عمودية في مجموعة المقابر الواقعة جنوب شرق الخندق الدائري الخارجي، وكانت عناصر الدفن في الأساس من الفخار.