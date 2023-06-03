علماء الآثار يكتشفون موقعًا أثريًا "مبهرًا" في الصين
اكتشف في موقع شينقونغ في العاصمة الصينية بكين مجموعة استيطانية قديمة ذات خنادق مزدوجة الحلقة كخط دفاع رئيس.
وكشفت وكالة الأنباء الصينية الرسميَّة /شينخوا/ أن المساحة الإجمالية لموقع شينقونغ تبلغ حوالي 45 ألف متر مربع، تم التنقيب فعليًّا في حوالي 8000 متر مربع منها، وتحتوي على أكثر من 300 من الآثار التي تشمل مقابر، وخنادق حلقية، ومنازل، وأقبية وحفر رماد.
ومعظم البقايا المكتشفة تعود إلى الفترة المتأخرة من عهد أسرة شيا (2070 قبل الميلاد - 1600 قبل الميلاد)، والفترة المبكرة لأسرة شانغ (1600 قبل الميلاد - 1046 قبل الميلاد)، لافتين إلى أن الموقع يتكون من منطقة سكنية ومجموعة مقابر، بحسب باحثين، والمنطقة السكنية كانت محاطة بخنادق مزدوجة الحلقة تقع على بعد حوالي 8 إلى 30 مترًا.
كما كشف علماء الآثار عن منازل بشكل شبه سرداب مع بعض المواقد داخلها، وفتحات أعمدة حول المنازل، وكانت المنازل محاطة بخندق داخلي، كما تم العثور على بعض قطع الفخار، والأواني الحجرية، وعظام الحيوانات في المنطقة المذكورة.
كذلك أعلن عن اكتشاف 27 قبرًا أرضيًّا في كهوف عمودية في مجموعة المقابر الواقعة جنوب شرق الخندق الدائري الخارجي، وكانت عناصر الدفن في الأساس من الفخار.
ووفق هان هونغ يه، من معهد الآثار ببلدية بكين، فإنه يعد أول اكتشاف لمثل هذا الموقع المجتمعي ذي الخندق في مدينة بكين.
مضيفًا أن الأشياء الجنائزية المكتشفة، والتي تضم عناصر ثقافية لكل من السهول الوسطى والأجزاء الشمالية من الصين تُساعد على إظهار الثقافة المحلية وتاريخ التبادل والتكامل في المنطقة بشكل واضح في العصر البرونزي.