"سيفيرانس" و"ذي بيت" يتنافسان على "أفضل مسلسل درامي"

تتجه الأنظار مساء الأحد إلى لوس أنجلوس حيث يُقام حفل توزيع جوائز "إيمي"، المعروف بـ"الأوسكار التلفزيوني"، وسط منافسة قوية على جائزة أفضل مسلسل درامي.

المسلسلان المرشحان بقوة هما مسلسل الخيال العلمي والإثارة "سيفيرانس" من إنتاج Apple TV+ و"ذي بيت" Dr. The Pitt من HBO Max، اللذان يعدان أبرز المرشحين لهذا العام.

وحقق "سيفيرانس" أكبر عدد من الترشيحات هذا العام (27)، ويقدم دراما نفسية تدور أحداثها في مكاتب مستقبليّة لشركة Lumon Industries، حيث تُزرع شريحة إلكترونية في الموظفين لتفصل بين حياتهم العملية والشخصية.

بينما يقدم "ذي بيت" دراما طبية مثيرة في غرفة الطوارئ بمدينة بيتسبرغ، مستوحاة من أجواء مسلسل "إي آر"، وتتناول حلقاته موضوعات اجتماعية شائكة مثل حقوق الإجهاض والعنف الجماعي، مع أداء لافت للممثل نواه وايل.

أما على صعيد المسلسلات الكوميدية، فتتوقع المصادر فوز مسلسل "ذي ستوديو" من إنتاج Apple وبطولة سيث روغن، الذي يجمع بين الكوميديا والنقد اللاذع لهوليوود وممارساتها. ويمتاز المسلسل بـ23 ترشيحاً، وقد حصل بالفعل على تسع جوائز في الحفل التقني الأخير.

وفي فئة المسلسلات القصيرة، يبرز مسلسل "أدولسنس" البريطاني من إنتاج نتفليكس، الذي يحاكي تأثير مفاهيم الذكورة السامة في المراهقين، ويحقق تفاعلاً واسعاً على الصعيدين المحلي والدولي، مع تصوير كل حلقة بلقطة واحدة.

أخبار ذات علاقة رُشح لجائزة إيمي.. وفاة الكاتب والمنتج تيد مان عن 72 عاما

من جانبها، حرصت أكاديمية التلفزيون على تجنب أي جدل سياسي، إذ أعلن المنتج جيسي كولينز أن الحفل سيركّز على الترفيه فقط، فيما سيُسهم مقدم الحفل نيت بارغاتز بمبلغ 100 ألف دولار لمنظمة شبابية، مع خصم ألف دولار عن كل ثانية تتجاوز المدة المخصصة لكلمات الفائزين، لتقليل الإطالة في الحفل.

وتشير توقعات المراقبين إلى ليلة مليئة بالإثارة، قد تغيّر ترتيب المرشحين التقليديين وتسلط الضوء على الأعمال الجديدة المبتكرة.