"من الصدمة إلى التعافي".. نشر مذكرات الأمير هاري في يناير بعنوان "الاحتياطي"
قالت دار بنغوين راندوم للنشر، اليوم الخميس، إنها ستنشر مذكرات الأمير هاري في العاشر من يناير/ كانون الثاني بعنوان (سبير) "الاحتياطي"، والتي ستسرد "بصدق لا يتزعزع" رحلته من "الصدمة إلى التعافي".
وقالت دار النشر إن الكتاب الذي كان من المقرر نشره في وقت لاحق من العام الجاري، سيكون "مليئًا بالبصيرة والإشراق، واستبطان الذات والحكمة المكتسبة بشق الأنفس عن السلطان الأبدي للحب على الحزن".
ويشير العنوان إلى موقع الأمير هاري، باعتباره الشقيق الأصغر للأمير وليام، الذي أصبح وريثًا للعرش البريطاني، منذ أن أصبح والدهما تشارلز ملكًا الشهر الماضي بعد وفاة الملكة إليزابيث.
وقبل أن ينجب وليام وزوجته كيت أطفالهما الثلاثة، كان هاري هو التالي لشقيقه في ترتيب وراثة العرش، ومن هنا جاءت عبارة "الاحتياطي للوريث".
والغلاف سيكون عبارة عن صورة لهاري ينظر مباشرة إلى الكاميرا بالإضافة إلى اسمه وعنوان المذكرات.
وتخلى هاري وزوجته ميغان، المعروفان رسميا باسم دوق ودوقة ساسكس، عن واجباتهما الملكية في أوائل عام 2020، وانتقلا إلى الولايات المتحدة.
وأصاب الزوجان النظام الملكي البريطاني بصدمات شديدة في مقابلة، العام 2021، مع أوبرا وينفري، حين اتهمت ميغان عضوا لم تفصح عن اسمه في العائلة المالكة بأنه أثار مخاوف بشأن اللون الداكن المحتمل لإبنهما، وقالت إن حياتها كعضو من الأسرة المالكة جعلتها تقف على حافة الانتحار.
وتحدث هاري أيضا عن سلوكه "طريقًا مختلفًا" عن شقيقه، على الرغم من ظهوره هو وزوجته مع وليام وكيت بعد وفاة الملكة إليزابيث، الشهر الماضي.
والكتاب سيظهر منشورا في 15 لغة، منها الإسبانية والفرنسية والصينية، والنسخ الإنجليزية ستتوافر في المملكة المتحدة وإيرلندا وأستراليا ونيوزيلندا والهند وجنوب إفريقيا وكندا.
وقالت دار النشر إن سعره سيبلغ 28 جنيها إسترلينيا (32.43 دولارا) في بريطانيا، وستصدر نسخة صوتية يقرأها المؤلف.
وقالت دار النشر إن هاري سيدعم الجمعيات الخيرية البريطانية بتبرعات من عائدات الكتاب.