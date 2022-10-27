"من الصدمة إلى التعافي".. نشر مذكرات الأمير هاري في يناير بعنوان "الاحتياطي"

قالت دار بنغوين راندوم للنشر، اليوم الخميس، إنها ستنشر مذكرات الأمير هاري في العاشر من يناير/ كانون الثاني بعنوان (سبير) "الاحتياطي"، والتي ستسرد "بصدق لا يتزعزع" رحلته من "الصدمة إلى التعافي".

وقالت دار النشر إن الكتاب الذي كان من المقرر نشره في وقت لاحق من العام الجاري، سيكون "مليئًا بالبصيرة والإشراق، واستبطان الذات والحكمة المكتسبة بشق الأنفس عن السلطان الأبدي للحب على الحزن".

ويشير العنوان إلى موقع الأمير هاري، باعتباره الشقيق الأصغر للأمير وليام، الذي أصبح وريثًا للعرش البريطاني، منذ أن أصبح والدهما تشارلز ملكًا الشهر الماضي بعد وفاة الملكة إليزابيث.

وقبل أن ينجب وليام وزوجته كيت أطفالهما الثلاثة، كان هاري هو التالي لشقيقه في ترتيب وراثة العرش، ومن هنا جاءت عبارة "الاحتياطي للوريث".

والغلاف سيكون عبارة عن صورة لهاري ينظر مباشرة إلى الكاميرا بالإضافة إلى اسمه وعنوان المذكرات.