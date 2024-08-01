قضت المحكمة الاقتصادية للاستئناف بمحافظة قنا المصرية بحبس فتاة 6 شهور، وكفالة ألفي جنيه لوقف التنفيذ وغرامة مالية بقيمة 50 ألف جنيه لتشهيرها بشاب عبر موقع "فيسبوك".

وتعود تفاصيل القضية إلى شهر أغسطس من عام 2023 عندما تقدم شاب من مركز "نقادة" التابع لمحافظة قنا إلى مكتب الشكاوى بمديرية الأمن بما يفيد تضرره من فتاة أزعجته وشهرت به عبر موقع التواصل الاجتماعي الشهير.

وقال الشاب في شكواه إن المتهمة نشرت صورة لوالده المتوفى وللمجني عليه تضمنت عبارات مسيئة له؛ ما تسبب في تضرره نفسيا وجسمانيا، مشيرا إلى أن سبب تشهير الفتاة به يعود إلى خلافات نشبت بينهما لرفضه مساعدتها لمضايقة صديقه.

وتوصلت التحقيقات إلى وجود حساب وهمي يتضمن سبابا وشتائم واتهامات بعدم الرجولة، وبعد الفحص تم التوصل إلى صاحب الحساب الوهمي، ليتبين أنها فتاة تتخفى وراء حساب زائف، وتنتقم من الشباب، بسبب خلافات شخصية معهم.