الملك تشارلز يتجاهل زيارة الأمير هاري لبريطانيا‎‎

تجاهلت العائلة المالكة البريطانية زيارة الأمير هاري لبريطانيا، بعد أن وصل إلى لندن في زيارة مفاجئة لحضور جلسة استماع في المحكمة ضد صحيفة "ديلي ميل" لانتهاك الخصوصية.

وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن عائلة هاري ليست لديها أية خطط لمقابلته خلال زيارته السريعة إلى المملكة المتحدة، حيث يعمل والده الملك تشارلز من مبنى "هاي غروف هاوس" في جلوسيسترشاير قبل السفر إلى ألمانيا يوم الأربعاء في زيارة تستغرق ثلاثة أيام.

وأشارت مصادر مقربة من هاري إلى أنه اتصل بوالده لإعلامه بأنه سيكون في بريطانيا، ولكن قيل له إن الملك مشغول.

بالإضافة لذلك، فإن شقيقه ويليام ليس موجودًا في القصر الملكي، نظرًا لوجوده مع أسرته بعد أن حصل أطفاله على إجازة من المدرسة بمناسبة عيد الفصح.

وليس من المعروف ما إذا كان هاري سيمكث في منزل "فروغمور" في وندسور أثناء وجوده في المملكة المتحدة، والذي قرر الملك تشارلز طرده منه بعد 24 ساعة من نشر هاري لمذكراته المثيرة للجدل Spare.