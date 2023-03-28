الملك تشارلز يتجاهل زيارة الأمير هاري لبريطانيا
تجاهلت العائلة المالكة البريطانية زيارة الأمير هاري لبريطانيا، بعد أن وصل إلى لندن في زيارة مفاجئة لحضور جلسة استماع في المحكمة ضد صحيفة "ديلي ميل" لانتهاك الخصوصية.
وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن عائلة هاري ليست لديها أية خطط لمقابلته خلال زيارته السريعة إلى المملكة المتحدة، حيث يعمل والده الملك تشارلز من مبنى "هاي غروف هاوس" في جلوسيسترشاير قبل السفر إلى ألمانيا يوم الأربعاء في زيارة تستغرق ثلاثة أيام.
وأشارت مصادر مقربة من هاري إلى أنه اتصل بوالده لإعلامه بأنه سيكون في بريطانيا، ولكن قيل له إن الملك مشغول.
بالإضافة لذلك، فإن شقيقه ويليام ليس موجودًا في القصر الملكي، نظرًا لوجوده مع أسرته بعد أن حصل أطفاله على إجازة من المدرسة بمناسبة عيد الفصح.
وليس من المعروف ما إذا كان هاري سيمكث في منزل "فروغمور" في وندسور أثناء وجوده في المملكة المتحدة، والذي قرر الملك تشارلز طرده منه بعد 24 ساعة من نشر هاري لمذكراته المثيرة للجدل Spare.
وكان تردد أن الملك تشارلز والأمير ويليام شعرا بجرح عميق وغاضب من هجمات هاري المتكررة على عائلته، لاسيما في مذكراته المثيرة للجدل.
ومع ذلك، لم يقابل الأمير هاري والده أو شقيقه منذ وفاة الملكة إليزابيث.
ورغم دعوة الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل لحضور حفل تتويج الملك في مايو القادم، إلا أنه لم يتم الكشف حتى عن حضورهما.
وكان وصل دوق ساسكس أمس الإثنين إلى المحكمة العليا لحضور جلسة القضية التي رفعها هو وشخصيات بارزة أخرى بما في ذلك إلتون جون وإليزابيث هيرلي ضد صحيفة "ديلي ميل" لجمعها المعلومات بشكل غير قانوني، وخلال الجلسة، ظهر الأمير هاري وهو يراقب باهتمام الإجراءات وكان أحيانًا يدون الملاحظات.
واتهم الأمير هاري صحيفة "ديلي ميل" البريطانية بحرمانه من حياة مراهقة طبيعية، بسبب التنصت عليه وكتابة مقالات شخصية عنه عندما كان مراهقا.
وقدم محامي الأمير الذي يعيش في الولايات المتحدة بعد خلافات حادة مع العائلة الملكية خلال جلسة محاكمة للنظر في اتهامات ضد الصحيفة والتي بدأت الإثنين وتنتهي الخميس وفقا لصحيفة "الإندبندنت" البريطانية.
وأشارت الصحيفة إلى أن المحكمة استمعت الإثنين إلى الاتهامات ضد الناشر تشمل توظيف محققين خاصين لزرع أجهزة تنصت، وتسجيل محادثات هاتفية خاصة والاستماع إلى مكالمات هاتفية مباشرة، والحصول على سجلات طبية شخصية للأمير هاري.
وقال محامي شركة "أسوشيتد نيوزبيبرز" مالكة "ديلي ميل" وصحف بريطانية أخرى، إن الاتهامات "لا أساس لها من الصحة وتشهيرية ولا تستند إلى أدلة موثوقة" مطالبين برفضها دون محاكمة.
ووفقًا للصحيفة كان هاري يرتدي بدلة سوداء وربطة عنق زرقاء، ويجلس في الجزء الخلفي من قاعة المحكمة ويكتب أحيانًا في دفتر ملاحظات أسود صغير.
وأدعى محاموه أن الأمير "حُرم من جوانب مهمة من سنوات مراهقته بسبب الأفعال غير القانونية لشركة اسوشيتد نيوزبيبرز."
وأضافوا في رسالة مكتوبة قدمت للمحكمة: "على وجه الخصوص كان سبب الشك وجنون الاضطهاد الذي عانى منه الأمير هو نشر تلك الصحيفة لمقالات غير قانونية، وبالنتيجة فُقد الأمير الأصدقاء وأصبح الجميع مشتبها به بالنسبة له، لأن الأمير تم تضليله بالطريقة التي كتبت بها المقالات؛ للاعتقاد بأن أولئك المقربين منه كانوا مصدر هذه المعلومات التي يتم تقديمها إلى صحيفة ديلي ميل".
وأوضحت "الإندبندنت" في تقريرها أنه من المقرر أن تختتم جلسة الاستماع الخميس لكن قصر باكنغهام، قال إن الملك لن يتمكن من مقابلة ابنه بسبب التزامات سابقة بما في ذلك زيارة رسمية لألمانيا غدًا الأربعاء.
ويأتي ظهور هاري بعد ما يقرب من ثلاثة أشهر من كشف علاقته المضطربة مع والده وشقيقه الأكبر ولي العهد الأمير ويليام في سيرته الذاتية المثيرة للجدل "سبير".
وفي رسالة أخرى، قال محامون ديلي ميل: "فشل المدعون في إثبات أن لديهم احتمالية حقيقية للوفاء بما يدعونه في المحاكمة، ويجب ألّا تتردد المحكمة في رفض هذه الادعاءات القديمة في مرحلة مبكرة، وبالتالي تجنب ما يمكن أن يكون مضيعة للوقت والتكاليف وموارد المحكمة".
ومن المقرر أن تستمر جلسة الاستماع لأربعة أيام للنظر في الحجج القانونية من كلا الجانبين وستنتهي بالحكم بشأن ما إذا كان يجب إحالة القضية إلى المحاكمة أو إسقاطها.