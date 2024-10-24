تركيا.. رجل غريب الأطوار يثير حيرة الشرطة ببلاغ غريب (صور)

تسبب مواطن تركي غريب الأطوار، في حيرة عناصر الشرطة في مدينة أنطاليا، في جنوب تركيا، بعدما تقدم ببلاغ أمني بطريقة غير متوقعة ولا مسبوقة.

وبدأت القصة عندما صعد "رشيد شاشماز" فوق سور تاريخي مرتفع في المدينة، في تصرف غريب، رافقه صياح للرجل من أعلى السور، ما دفع السكان القريبين لإبلاغ الشرطة عن محاولة انتحار.

واستجابت الشرطة للبلاغ، وحضرت برفقة سيارة إسعاف ورافعة تتبع لقسم الإطفاء، بهدف احتواء الموقف وإنزال الرجل قبل أن يرمي بنفسه من فوق السور.

لكن المفاجأة كانت عندما أبلغ الرجل الشرطة، أنه لا يريد الانتحار من الأساس، وأنه صعد السور للإبلاغ عن اختطاف ابنه "باران" من قبل عصابة منذ أيام، ويريد مساعدة الشرطة لإنقاذ ابنه.

ونجحت الشرطة في إقناع الأب بالنزول من أعلى الجدار التاريخي الواقع في منطقة يقصدها السياح الأجانب بكثرة، بعد أن تعهدت له بإيجاد ابنه.

ولكن القصة لم تنته عند ذلك الحد، حيث أصرت الشرطة على نقل الأب رشيد شاشماز إلى المستشفى لإجراء فحوصات طبية.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن الأب زعم أن ابنه باران، 16 عاماً، مختطف لدى عصابة في أنطاليا، ولا يعرف مصيره منذ عشرة أيام.

ويقول الأب إنه بحث مع زوجته عن ابنهما في المدينة دون جدوى، وأنهما لم يجدا مساعدة من أحد لإيجاد ابنهما، بما في ذلك الشرطة، ما دفعه لتلك الطريقة الغريبة في الإبلاغ عن فقدان ابنه.

وحضر الابن المفقود لمنزله قبل عشرة أيام مصطحباً سلاحاً نارياً جلبه من أصدقائه، قبل أن يغادر مجدداً بلا عودة، وفق رواية والديه.