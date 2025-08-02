السكان اتهموا الجن.. حرائق غامضة تلتهم قرية برخيل بصعيد مصر (فيديو)

تعيش قرية "برخيل" على وقع ظاهرة أثارت حالة من الرعب والجدل بين السكان، انتقلت إلى الأوساط المختلفة، وعبر منصات التواصل الاجتماعي لتصبح حديث الناس.

وأفاد سكان من قرية "برخيل" في محافظة سوهاج بصعيد مصر بأن حرائق غامضة تلتهم منازل القرية واحداً تلو الآخر، منذ عدة أسابيع، دون معرفة سبب تلك الحرائق.

وذكر شهود عيان من أهل القرية أن الحرائق بدأت تندلع في المنازل، منذ منتصف شهر يوليو/ تموز الماضي، وطالت 25 منزلاً حتى الآن، دون أن يتم السيطرة عليها.

وذهبت بعض المصادر المحلية إلى القول إن تلك الحرائق اندلعت جراء "لعنة" أصابت القرية بعد قيام بعض أهلها بالتنقيب على الآثار وفتح مقبرة فرعونية دون خبرة؛ ما أسفر عن قيام الجن الحارس للمقبرة بالانتقام من أهل القرية.

من جهتها، بدأت السلطات المصرية التحقيق في الحرائق لمعرفة السبب وراءها، استجابة لنداء استغاثة من أهل القرية، فيما أرسل الأزهر الشريف وفداً من علمائه لتقديم الدعم النفسي للسكان ومحاربة الشائعات.

وتوجه وفد من مديرية أوقاف سوهاج إلى قرية برخيل "لمتابعة الأوضاع الدعوية، بعد الحريق الذي شهدته القرية مؤخرا، والذي خلف أضرارا لحقت بعدد من المنازل وأثرت على الأهالي"، بحسب بيان نشرته المحافظة عبر "فيسبوك".

* وفد من أوقاف سوهاج يزور قرية برخيل المتضررة من الحرائق المصدر : بوابة الأهرام 30/7/2025 كتبت – نيفين مصطفي توجه وفد من... Posted by ‎البوابة الالكترونية لمحافظة سوهاج - Sohag Portal‎ on Wednesday, July 30, 2025

وبحسب البيان، "تم تفقد عدد من المساجد بالقرية، والاطمئنان على انتظام العمل الدعوي بها، مع التأكيد على أهمية دور المسجد في بث الطمأنينة والسكينة، لا سيما في أوقات الأزمات والشدائد".

من جهته، وجّه محافظة سوهاج اللواء عبد الفتاح سراج بتكثيف الحملات الرقابية والتوعوية للمواطنين في مختلف قرى ومراكز المحافظة، للوقاية من الحرائق التي قد تنجم عن ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، أو الممارسات الخاطئة في تخزين وتشوين بعض المواد والمخلفات البيئية، وذلك في إطار حرص المحافظة على سلامة المواطنين.