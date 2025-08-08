لوبيز ممنوعة من دخول "شانيل" في إسطنبول.. هكذا ردت (صورة)

عشية حفلها المرتقب في إسطنبول، واجهت النجمة العالمية جينيفر لوبيز موقفًا غير متوقع حين مُنعت من دخول متجر شانيل الشهير في مركز Istinye Park للتسوق، بسبب الازدحام الشديد داخله.

بحسب ما أفاد أحد الحراس، كان المتجر ممتلئًا بالكامل ولا يمكن استقبال زبائن إضافيين في تلك اللحظة.

لوبيز، التي بدت متفاجئة من الموقف، اختارت الرد بكل هدوء، مكتفية بابتسامة وقولها: "Okay, no problem"، قبل أن تغادر دون أي انزعاج أو احتجاج.

غير أن القصة لم تتوقف هنا، إذ تدارك فريق المتجر الموقف سريعًا وحاولوا لاحقًا دعوة لوبيز للعودة، لكنها اعتذرت بلطف وفضّلت متابعة جولتها في متاجر فاخرة أخرى قريبة، منها Celine وBeymen، حيث أنفقت عشرات الآلاف من الدولارات في جولة تسوق لافتة.

زيارة لوبيز إلى إسطنبول تأتي ضمن جولتها العالمية Up All Night: Live in 2025، التي حطّت رحالها في المدينة يوم 5 أغسطس، حيث أحيت حفلًا كبيرًا ضمن فعاليات Istanbul Festival في Yenikapi Festival Park. ومن المقرر أن تختتم هذه الجولة في 12 أغسطس بسردينيا الإيطالية.

هذه الزيارة الثانية للوبيز إلى تركيا خلال العام نفسه، إذ سبق أن قدّمت عرضًا يوم 23 يوليو في منتجع Regnum Carya Resort، واحتفلت بعيد ميلادها في اليوم التالي داخل الفندق.

أما على الصعيد الفني، فكان آخر ظهور تمثيلي للنجمة في فيلم السيرة الذاتية Unstoppable عام 2024، من إخراج ويليام غولدنبرغ، وبمشاركة كل من جاريل جيروم، وميشيل بينا، ودون شيدال، وبوبي كانافال، وآخرين.

الموقف أمام متجر شانيل، ورغم بساطته، أظهر جانبًا هادئًا من شخصية لوبيز، التي اختارت الابتسامة بدل الجدل، قبل أن تمضي في طريقها لتكمل يومها بأسلوبها الخاص.