الأعنف منذ عقود.. زلزال يفجر تسونامي قبالة كامتشاتكا الروسية (فيديو)

أفادت "هيئة المسح الجيولوجي" الأمريكية بأن زلزالاً بلغت شدته 8 درجات ضرب منطقة "بتروبافلوفسك‭-‬كامتشاتسكي" في روسيا يوم الأربعاء، حسبما ذكرت .

وذكرت الهيئة الأمريكية إن الزلزال، الذي يوصف بأنه "الأعنف منذ عقود"، حدث قرابة الساعة 23:25 من ليل الثلاثاء على عمق 10 كيلومترات، قبالة الساحل الروسي لشبه جزيرة كامتشاتكا.

وأكد فرع "الهيئة الجيوفيزيائية" التابعة لأكاديمية العلوم الروسية في "كامتشاتكا" أن الزلزال الذي وقع قبالة شبه الجزيرة هو الأقوى منذ 1952، وأدى إلى موجات "تسونامي" خطيرة على طول الساحل.

وأضاف في بيان على تيليجرام "بالنظر إلى حجم هذا الحدث، يجب أن نتوقع هزات ارتدادية قوية، ربما تصل قوتها إلى 7.5 درجة".

وقال: "من المتوقع أن تستمر الهزات الارتدادية الكبيرة والملحوظة التي تصل قوتها إلى 7.5 درجة لمدة شهر آخر على الأقل".

أوامر إخلاء

وأفاد وزير الطوارئ في شبه جزيرة "كامتشاتكا" الروسية سيرجي ليبيديف، يوم الأربعاء، بتسجيل "تسونامي" بارتفاع أمواج يتراوح بين 3 و4 أمتار في أجزاء من المنطقة التي ضرب الزلزال قبالتها.

وقال ليبيديف في مقطع فيديو نشر على وسائل التواصل الاجتماعي: "على الجميع الابتعاد عن الأمواج".

وأفاد حكام أقاليم في روسيا بعدم تسجيل إصابات، لكن صدرت أوامر بإخلاء بلدة صغيرة في منطقة "سخالين" بعد تحذير من "تسونامي".

وقال حاكم "كامتشاتكا" فلاديمير سولودوف، في مقطع فيديو نشر على "تيلغرام": "كان زلزال اليوم خطيراً والأقوى منذ عقود".

وأضاف أنه وفقاً للمعلومات الأولية لم تقع أي إصابات، ولكن روضة أطفال تضررت.

وقال حاكم "سخالين" فاليري ليمارينكو، على تيليجرام، إنه تم إعلان أمر إخلاء لبلدة سيفيرو كوريلسك الصغيرة بعد صدور تحذير من حدوث تسونامي عقب الزلزال.

طوارئ في هاواي

بالتزامن مع ذلك، دعت إدارة الطوارئ في "هونولولو"، إلى إخلاء بعض المناطق الساحلية في هاواي تحسباً لخطر حدوث "تسونامي" آخر.

وقالت إدارة الطوارئ في هونولولو على منصة "إكس": "تحركوا! من المتوقع حدوث أمواج تسونامي مدمرة".

وأصدرت السلطات في أمريكا واليابان، تحذيراً من خطر حدوث "تسونامي" في المحيط الهادئ، بعد الزلزال الذي وقع قرب سواحل روسيا.

تحذيرات في اليابان

من جهتها، توقعت الحكومة اليابانية وصول "التسونامي" إلى ارتفاع 3 أمتار في مناطق ساحلية على طول المحيط الهادي.

وأعلنت وكالة "كيودو" اليابانية أن شركة سكك حديد شرق اليابان قررت تعليق بعض خدماتها بعد الزلزال قبالة شبه جزيرة "كامتشاتكا".

وانطلقت صفارات الإنذار وبعثت السلطات اليابانية رسائل صوتية للتحذير من اقتراب أولى موجات "تسونامي".

بدورها، قالت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية، إن أمواج مدّ عالية يصل ارتفاعها إلى متر واحد ستضرب ساحل الأرخبيل.

وأضافت أن "أمواج تسونامي ستضرب المنطقة بصورة متكرّرة"، داعية إلى "عدم الخروج إلى البحر أو الاقتراب من الساحل إلى أن يتمّ رفع التحذير".

وفي 20 يوليو/ تموز الجاري، وقع في المنطقة نفسها زلزال بقوة 7,4 درجات، تلته هزّات ارتدادية عديدة، من دون أن يتسبّب بأضرار جسيمة.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني إنه لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات أو أضرار حتى الآن بعد أن تسبب زلزال "كامتشاتكا" في تسونامي.