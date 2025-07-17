تديره طبيبة مزيفة.. ضبط مركز تجميل سري في العراق (صور)

كشفت السلطات المختصة في العراق، عن وجود مركز تجميل سري يعمل من دون ترخيص في مدينة بعقوبة بمحافظة ديالى، بينما تديره طبيبة جلدية مزيفة.

وقالت دائرة صحة محافظة ديالى، إن فرق التفتيش التابعة لها، ضبطت مركز التجميل غير المجاز والمخفي، والذي يعمل دون موافقة وزارة الصحة.

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وأوضحت الدائرة الصحية الحكومية في بيان، أن المركز المخالف، تديره امرأة تنتحل صفة طبيبة اختصاص جلدية.

وأضاف البيان أن الفرق التفتيشية صادرت المواد والأجهزة المستخدمة داخل المركز، وأحالت المخالفة إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقاً للأنظمة والتعليمات النافذة.

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وأظهرت صور نشرتها دائرة صحة ديالى، للمركز المخالف، أجهزة ومعدات وأدوية طبية في المركز، كما عُلقت على جدار إحدى الغرف، شهادات طبية مزورة.

وأثارت الحادثة ردود فعل واسعة بين نساء من مدينة بعقوبة بعد تبادل المعلومات فيما بينهنَّ على مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة اسم المركز المخالف وطبيبته المزيفة.

وأشارت بعض المدونات إلى اسم أحد مراكز التجميل في المدينة، قبل أن يغلق صفحته على "فيسبوك"، دون أن يتضح عدد المراجعات للمركز والإجراءات الطبية التي خضعن لها.