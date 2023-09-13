ليبيا.. تحذيرات من انهيار كارثي لسد "جازا"

في حين يقول السكان إنه عندما اشتدت الأمطار فاضت مياه السد باتجاه المناطق السكنية، ما ساعد بجرف المياه للمباني والسيارات.

وأفاد تامر رمضان رئيس بعثة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر في ليبيا، بأن نحو 10 آلاف شخص فقِدوا جراء سيول وفيضانات ليبيا التي نجمت عن العاصفة "دانيال".