ليبيا.. تحذيرات من انهيار كارثي لسد "جازا"
حذَّر مسؤولون في الهلال الأحمر الليبي، من انهيار سد "جازا"، الواقع في بلدة برسس، الواقعة شمال شرق ليبيا، بسبب الفيضانات والسيول، التي تجاوز عدد ضحاياها الـ 5200.
وتحدث مصدر عن "احتمالية وقوع كارثة في مدينة برسس إذا انهار سد جازا"، الذي يبلغ ارتفاعه أكثر من 200 قدم.
وتداول عدد من مستخدمي منصة "إكس"، فيديوهات تُظهر شقوقًا في السد جراء ارتفاع منسوب المياه فيه.
في حين يقول السكان إنه عندما اشتدت الأمطار فاضت مياه السد باتجاه المناطق السكنية، ما ساعد بجرف المياه للمباني والسيارات.
وأفاد تامر رمضان رئيس بعثة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر في ليبيا، بأن نحو 10 آلاف شخص فقِدوا جراء سيول وفيضانات ليبيا التي نجمت عن العاصفة "دانيال".
وقال للصحفيين في جنيف عبر دائرة تلفزيونية من تونس: "عدد القتلى ضخم وقد يكون بالآلاف"، مضيفًا: "يمكننا أن نؤكد من مصادرنا المستقلة أن عدد المفقودين وصل إلى 10 آلاف حتى الآن".