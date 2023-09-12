إسبانيا.. اكتشاف كهف يحوي أكبر موطن للرسومات التي تعود للعصر الحجري

ذكرت صحيفة "20 مينتوس" الإسبانية أن مجموعة من الباحثين في جامعتي أليكانتي وسرقسطة، استطاعوا اكتشاف كهف، في فالنسيا، يحوي أكبر موطن للرسومات، التي يعود تاريخها للعصر الحجري القديم.

وقالت الصحيفة بأنه تم توثيق أكثر من مائة وحدة زخارف صخرية مصنوعة بالرسم والنقش البسيط، حتى الآن، مما يجعل الموقع، أهم مجمع للعصر الحجري القديم على الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط.

وأشار الباحثون إلى أنه من المحتمل أن يكون الكهف، موطن الاكتشاف، يحوي على أكبر عدد من الزخارف، يتجاوز ما تم اكتشافه في منطقة كانتابريا، وهي واحدة من الأماكن التي تحوي أكثر مجموعات العصر الحجري القديم في العالم.

وأوضحت الصحيفة أن الموقع الجديد في فالنسيا والمقدر عمره بـ 24 ألف سنة، يعتبر الاكتشاف الأهم في المنطقة منذ قرابة 150 عامًا.

وأضافت أن الباحثين اصحاب الاكتشاف قاموا بنشر مقال في مجلة "Antiquity" البريطانية يقدمون فيه تحليلا أوليًا لخصائص الموقع وأهميته في سياق الفن الحجري القديم الأوروبي.

المصدر: صحيفة "20 مينتوس" الإسبانية