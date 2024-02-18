بينهم والده وشقيقه.. رجل يقتل 12 من أفراد عائلته في إيران

أطلق رجل نيران بندقية "كلاشينكوف" على مجموعة من أفراد عائلته جنوبي إيران؛ ما أدى إلى مقتل 12 شخصاً بينهم والده وشقيقه.

وذكرت وكالة "فرانس برس" أن عملية إطلاق النار الجماعية تلك قلما يحدث مثيل لها في جنوب إيران.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) أن "رجلا يبلغ 30 عاماً مدفوعا بخلاف عائلي قَتل 12 من أفراد عائلته بينهم والده وشقيقه بسلاح كلاشنيكوف قرب بلدة فارياب" في محافظة كرمان.

ونقلت الوكالة عن مسؤول السلطة القضائية في المحافظة إبراهيم حميدي، أن الرجل قُتل خلال اشتباك مع قوات الأمن خلال محاولة توقيفه.

ونادرا ما تقع حوادث إطلاق نار جماعي في إيران حيث يُسمح للناس باقتناء بنادق صيد فقط.

في كانون الثاني/يناير، أطلق مجنّد النار داخل قاعدة عسكرية في المحافظة نفسها؛ ما أدى إلى مقتل خمسة جنود آخرين قبل أن يلوذ بالفرار.