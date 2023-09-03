"ذا تايمز": ارتفاع تكلفة التعليم الخاص يُثقل كاهل العائلات في بريطانيا

قالت صحيفة "ذا تايمز" البريطانية، إن فكرة إرسال الأبناء إلى المدارس الخاصة في بريطانيا لا تزال خيارًا يُرجّحه الكثيرون بحثًا عن تعليم أفضل، رغم ما يسببه ذلك من إجهاد مالي للعائلات يضطرها، غالبًا، إلى كبح جماح إنفاقهم أو الاعتماد على مساعدة الأجداد.

وأشارت إلى أن التعليم الخاص كان في السابق حكرًا على أبناء عائلات الطبقة الإنجليزية المتوسطة، إلا أنه أصبح الآن متاحًا فقط للأثرياء بسبب ارتفاع الرسوم الدراسية بشكل كبير.

وبينت الصحيفة أنه في بريطانيا قفزت رسوم المدارس النهارية الخاصة العام الجاري بنسبة 5.8% في المتوسط، إذ تبلغ تكلفة إرسال 3 أطفال تتراوح أعمارهم بين 5 و18 عامًا إلى مدرسة خاصة، حوالي 800 ألف جنيه إسترليني، وفقًا لدراسة أجرتها شركة "Moneyfarm".