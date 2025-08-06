العراق.. فأر يتسبب بتوقف إصدار جوازات السفر في أربيل

في واقعة مثيرة للدهشة والاستغراب، توقفت دائرة الجوازات الثانية في مدينة أربيل بإقليم كردستان العراق عن تسليم جوازات السفر الإلكترونية للمراجعين، بسبب عطل فني في جهاز طباعة الجوازات، ناجم عن دخول فأر صغير تسبب بتعطل الخدمة، وفقًا لوسائل إعلام عراقية.

وأفاد موظفون في دائرة الجوازات الثانية في أربيل بأن جهاز طباعة الجوازات قد تم إرساله إلى بغداد لإصلاحه، على أن يتم استئناف تسليم الجوازات للمواطنين عقب الانتهاء من أعمال الصيانة اللازمة، مع تأكيد التواصل هاتفيًا في وقت لاحق مع أصحاب نسخ الجوازات الإلكترونية المتأخرة.

وفي سياق متصل، أكدت مصادر إعلامية في أربيل أنه تم اكتشاف الواقعة بعد التوجه إلى مقر دائرة الجوازات الثانية لاستخراج جواز سفر إلكتروني، وعقب استكمال الإجراءات والحصول على البصمات، تم الإبلاغ بأن خدمة الإنترنت متوقفة في ذلك الوقت، دون تمكن الدائرة من تسليم الجوازات لأصحابها، ما أثار شكوك البعض بضرورة المراجعة ومعرفة الأسباب الحقيقية.

وأوضح أحدهم أن الموظفين في دائرة الجوازات الثانية أبلغوه بأن فأرًا دخل إلى جهاز الطباعة وتسبب بتعطله، بعدما ذهب لاحقًا إلى قسم تسليم الجوازات في الدائرة ذاتها، وأن المشكلة لا تزال مستمرة، دون القدرة على تسليم الجوازات للمواطنين في الوقت الحالي.