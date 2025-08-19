الانشغالات وضغط الأضواء يُبعدان كاتي بيري عن جاستن ترودو

يبدو أن الشرارة الرومانسية التي جمعت بين نجمة البوب كاتي بيري ورئيس الوزراء الكندي السابق جاستن ترودو بدأت تتلاشى، وفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل".

الثنائي، الذي رُصد الشهر الماضي خلال عشاء حميم في مونتريال، لم يتواصل كثيرًا في الأسابيع الأخيرة، حيث انشغل كل منهما بحياته المزدحمة.

وبعد ظهورهما معًا في العشاء وحضور ترودو حفل بيري ضمن جولتها الغنائية "Lifetimes" في كندا، أفاد المصدر أن الرسائل النصية المتواصلة بينهما في يوليو قد هدأت بشكل ملحوظ. وقال أحد المطلعين: "هي مشغولة، وهو مشغول"، مضيفًا أن "الاندفاع الأولي قد زال".

ورغم التباعد، أكد المصدر أنه "لا يوجد شيء سلبي" في الأمر، بل هو توقف طبيعي قد يعود مجددًا أو لا، وفي الوقت الحالي، العلاقة ببساطة "بردت".

وأفادت تقارير بأن ترودو، البالغ من العمر 53 عامًا، انزعج من الضجة الإعلامية التي صاحبت ظهورهما معًا، خصوصًا بعد وقت قصير من إعلان بيري، البالغة من العمر 40 عامًا، انفصالها عن الممثل أورلاندو بلوم، شريكها السابق ووالد طفلتهما ديزي (4 أعوام).

وصرّح مصدر آخر للصحيفة أن ترودو لم يكن مستعدًا لحجم الاهتمام الإعلامي الذي رافق العشاء، قائلاً: "كانت مجرد أول موعد، ولم يتوقع أن تتحول الصور إلى موضوع بهذا الحجم، وهو لا يبدو أنه أراد ذلك".

ورغم أن ترودو حضر حفل بيري برفقة ابنته إيلا-غريس (16 عامًا)، إلا أن المصادر تؤكد أن العلاقة بينهما الآن هي "صداقة فقط". وأضاف المصدر أن كاتي ليست مستعدة للدخول في علاقة جديدة، حيث لا تزال في مرحلة التعافي من انفصالها عن أورلاندو بلوم بعد علاقة دامت قرابة 10 سنوات.

وعلى الرغم من أن هذه العلاقة بدت مفاجئة للبعض، إلا أن هناك تقارير تحدثت عن "انسجام فوري" بينهما و"الكثير من القواسم المشتركة"، لكن مستقبل هذه العلاقة لا يزال غير مؤكد، خاصة أن كلاً منهما يمر بمرحلة انتقالية.