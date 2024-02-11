"النمر العربي" النادر يحظى باحتفال خاص في السعودية (فيديو وصور)

اقترب حيوان النمر العربي المهدد بالانقراض من موطنه الأصلي في دول الخليج العربي، خلال الاحتفاء به في يومه العالمي بالسعودية، من رمزية الإبل وشهرتها، أكثر حيوانات منطقة الخليج مكانة في نفوس السكان.

ونجحت خطة سعودية حكومية تم إطلاقها في العام 2019، بتعزيز تواجد النمر العربي وزيادة فرص تكاثره، قبل أن تتوج تلك الجهود الرسمية باحتفال رسمي محلي بيوم النمر العربي عام 2022 مالبث أن أصبح مناسبة عالمية.

ويعد الاحتفال بيوم النمر العربي، أول احتفاء عالمي له، هذا العام، إذ أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في يونيو/حزيران الماضي 2023، بالإجماع قرارًا يقضي بإعلان الـ10 من فبراير/شباط يومًا عالميًّا للنمر العربي.