دراكولا.. أميرٌ حقيقي كان يعذّب خصومه على الخوازيق

يركض نيكلاس شوتز البالغ 10 سنوات واضعًا رداء أسود في أروقة قلعة نمساوية قديمة تقع على جبل خلال مشاركته في جولة إرشادية ليلية عن فلاد تيبيس، دراكولا "الحقيقي".

ويشرح التلميذ "لقد كان أميرًا من رومانيا لكنه لم يكن مصّاص دماء".

ومن مهام هذه القلعة تعريف الزوار بهذه الشخصية التاريخية بعدما حجبتها شخصية مصاص الدماء ذي الأنياب الحادة التي تخيّلها الكاتب الأيرلندي برام ستوكر، وقد أعدت لمناسبة عيد الهالوين برنامجًا خاصًا.

فهذه القلعة تضمّ واحدة من اللوحات النادرة جدًا التي تمثل فلاد تيبيس كبطل مسيحي، وتؤكد عائلة استرهازي المجرية التي كانت تملك المكان حتى وقت قريب أنه كان أحد أفرادها.

ويوضح مدير المجموعات فلوريان باير أن تيبيس "ولد العام 1431، وبقي في التاريخ لفترة طويلة كشخصية إيجابية" بعد أن حارب بشجاعة العثمانيين الذين أسروه في طفولته.