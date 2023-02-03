بعد تعرضه للانتقاد.. مخرج "تيتانيك" يحاول إنقاذ "جاك" بعد 25 عاما

قبل انطلاق العرض المسرحي للفيلم الأيقوني "تيتانيك" في 10 فبراير الجاري، وضع مخرج العمل جيمس كاميرون، حدا للتكهنات التي أكدت أنه كان من الممكن إنقاذ البطل "جاك" من الموت غرقا، في حال سمح له بالصعود على الباب الخشبي العائم إلى جانب حبيبته روز.

وحاول كاميرون تقديم إثباتات علمية لجميع من انتقده، من خلال عمل سيعرض على قناة "ناشونال جيوغرافيك" يوم الأحد المقبل، والذي يحمل اسم "تيتانيك: بعد 25 عاما مع جيمس كاميرون".

وفي العمل المنتظر، حرض المخرج وفريق عمله على إعادة تمثيل مشهد غرق جاك بسيناريوهات مختلفة، بهدف إثبات رؤيته التي تؤكد أن البطل لم يكن سينجو من الموت متجمدا.

وفي أحد السيناريوهات تمكن جاك وروز من التسلق على الباب الخشبي، إلا أن جسديهما بقيا مغموران بالماء. وعلق كاميرون إن هذا المشهد قد يعرض حياة جاك وروز لخطر الموت بعد مرور ساعات.