والدتك لديها روتينها الصباحي، وطرقها في المطبخ، وجاراتها المقربات منها. أما والدك فيحب الحي الذي يسكنه، وأصدقاءه في المقهى، وأكوام الصناديق في القبو. أما حماتك فتعيش بمنزلها منذ عشرين عامًا بعد وفاة زوجها، وتنوي البقاء هناك حتى وفاتها.

هل تساءلت يوما لماذا يرفض كبار السن التغيير؟

أظهرت الأبحاث أن العديد من كبار السن يجدون صعوبة في التكيف مع البيئات الجديدة، وهي صعوبة مرتبطة بتدهور دائرة معينة في الدماغ تُعتبر أساسية للتعلم الموجه نحو الهدف.

ويؤثر هذا التدهور على قدرتهم على التمييز بين التجارب الجديدة والقديمة؛ ما يؤدي إلى ارتباك عندما يواجهون تغييرات في محيطهم، بحسب "هندوسان بوست".

وتسلط دراسة أجراها باحثون في جامعة "كوينزلاند" الضوء على أن مشاكل المرونة المرتبطة بالتقدم في العمر لا تقتصر فقط على التنقل والذاكرة المكانية، بل تمتد أيضًا إلى الأفعال الموجهة نحو الهدف.

وأكد أحد أعضاء فريق البحث، أن هذه المشكلة قد تسهم في تراجع الدافع وقد تؤدي أيضًا إلى ضعف إدراكي أو الخرف لدى كبار السن.

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لماذا يصبح التغيير أصعب كلما تقدمنا ​​في العمر؟

يصبح التغيير صعبًا بشكل خاص مع تقدمنا ​​في السن؛ لأن الشيخوخة تسبب تغييرات في الدماغ، بحسب ما يؤكده العلماء.

ويمكن أن تكون بعض التغييرات إيجابية، ولكن بعض التغييرات قد لا تكون ممتعة للغاية.

وفي حين أن الشيخوخة ليست هي الحال دائمًا، إلا أنها يمكن أن تكون سببًا في تدهور الصحة البدنية والعقلية، والإعاقة، وفقدان الأحباء والتغيرات في البيئة وظروف المعيشة، ما يجعل كبار السن يرفضون التغيير، ويلتصقون بالروتين الذي اعتادوا عليه.

وأظهرت العديد من الأبحاث أن كبار السن يصبحون أكثر رسوخاً في سلوكياتهم مقارنة بالشباب، وأقل انفتاحاً على التجارب الجديدة. وهذا النمط من تطور الشخصية، على الرغم من كونه تعميماً، يميل إلى أن يكون صحيحاً عبر الثقافات.

وفي النهاية، يشير علم النفس وعلم الأعصاب إلى أن أدمغتنا تبحث عن الأنماط المألوفة لفهم العالم، وعندما لا تتطابق الظروف مع الأنماط المألوفة، فقد نتراجع ونقاوم.

والتحدي الذي يواجه كبار السن هو عدد التغييرات التي تبدأ في الحدوث مع التقدم في السن، حيث يمكن أن يشعروا بالإرهاق والحزن والخوف.



