القبض على متهم بقتل 4 أشخاص في ولاية تينيسي الأمريكية

إعلام إسرائيلي: مجلس الوزراء الأمني يعقد اجتماعا الخميس مع دراسة إسرائيل السيطرة الكاملة على غزة
أعلنت الشرطة في ولاية تينيسي الأمريكية اليوم الثلاثاء أنها ألقت القبض على الرجل المطلوب على خلفية قتل والدي طفل رضيع، بالإضافة إلى جدته وعمه، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.
وجاء ذلك بعد أن حذرت السلطات السكان من ضرورة البقاء داخل منازلهم عقب تلقيها بلاغًا يفيد برصده في الحي.
وقالت السلطات إنه تم احتجاز أوستن روبرت دروموند أثناء عملية البحث.
وكان مكتب تحقيق ولاية تينيسي قد وجّه بالفعل تهمة التواطؤ في جريمة قتل من الدرجة الأولى لكل من تاناكا براون (29 عامًا) وجيوفونتي توماس (29 عامًا).
ويشير المحققون إلى أن الرجلين "ساعدا" دروموند (28 عامًا) في تنفيذ جرائم القتل.