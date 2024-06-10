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حريق كبير داخل جامعة الموصل العراقية (صور وفيديو)
اندلع حريق كبير طال مساحات واسعة من جامعة الموصل في محافظة نينوى شمالي العراق؛ ما دفع فرق الدفاع المدني للاستنفار بهدف السيطرة على تمدد النيران.
وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مساء اليوم الاثنين، صوراً ومقاطع فيديو للحريق.
وقال مصدر من الدفاع المدني في نينوى، لـ"إرم نيوز"، إن الحريق نشب بداية في بعض الحشائش والأدغال ثم امتد ليشمل معظم المساحات في الجامعة؛ بفعل الرياح والعواصف التي شهدتها المحافظة منذ صباح اليوم".
وأكد المصدر أن فرق الدفاع المدني تمكنت من إخماد النيران، وسيطرت على الحريق من دون تسجيل خسائر بشرية.