حريق كبير داخل جامعة الموصل العراقية (صور وفيديو)

وقال مصدر من الدفاع المدني في نينوى، لـ"إرم نيوز"، إن الحريق نشب بداية في بعض الحشائش والأدغال ثم امتد ليشمل معظم المساحات في الجامعة؛ بفعل الرياح والعواصف التي شهدتها المحافظة منذ صباح اليوم".