فنانون مصريون يردون بحدة على سخرية سلوم حداد من نطق الفصحى

تصاعدت في الساعات الأخيرة ردود الأفعال الغاضبة داخل الوسط الفني المصري، تجاه سخرية الفنان السوري سلوم حداد من نطق الممثلين المصريين للغة العربية الفصحى.

ووجه الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، رسالة إلى سلوم حداد مستعينًا ببيت من قصيدة للشاعر المتوكل الليثي يقول فيه: يا أَيُّها الرَجُلُ المُعَلِّمُ غَيرَهُ / هَلا لِنَفسِكَ كانَ ذا التَعليمُ".

وفيما جاء رد زكي عبر تصريح للصحافة المحلية، قال الفنان محمد علي رزق عبر صفحته بموقع "فيسبوك": "يا أستاذ سلوم حضرتك مخطئ، هناك فنانون مصريون كثيرون يتحدثون لغة عربية فصحى صحيحة مليون بالمئة، ويمكنك مشاهدة آخر عمل تم تقديمه في مصر باللغة العربية وهو مسلسل رسالة الإمام".

وأضاف: "حضرتك تستطيع أن تأتي إلى مصر وتشاهد يحيى الفخراني هو وكل فريق تمثيل مسرحية الملك لير وهم يؤدون باللغة العربية الفصحى".

وتابع: "حضرتك ممكن تنورنا ونعقد جلسة نقاش فني باللغة العربية الفصحى مع الأستاذ الفنان أحمد ماهر وهو بمفرده كفاية عليك، أنصحك أن ترى مسارح الهواة وشباب الممثلين فيها وكيف يتمكنون من إجادة الفصحى، وساعتها أرجو ألا تتكلم مرة أخرى في شيء لا تعرفه".

ووجه المخرج حسني صالح رسالة حادة عبر صفحته بموقع "فيسبوك" جاء فيها: "ألفت نظرك يا أخ سلوم إلى أن جميع طلبة معهد الفنون المسرحية أفضل منك في اللغة العربية الفصحى".

وأضاف: "لو بدأت أعد لك بالاسم فلن أجد صفحات أكتب فيها أسماء ممثلين مصريين تتوه بجانبهم في اللغة العربية، لا داعي للغرور والصلف، مصر منبع الفن واللغة وكل شيء".

واستمرارا في النبرة الحادة التي غلفت معظم الردود، قال المخرج المسرحي المعروف مازن الغرباوي عبر صفحته: "سلوم حداد، لا تزايد على الفن المصري الذي تجهل عنه الكثير".

وكان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا على نطاق واسع مقطع فيديو للفنان سلوم حداد يظهر فيه وهو يخاطب الجمهور في إحدى الندوات، مشيرا إلى أن "قلة من الأشقاء في مصر من الممثلين هم من يستطيعون نطق الفصحى بشكل سليم ومنهم الراحلان عبد الله غيث ونور الشريف".

وأضاف أن "بقية الممثلين في مصر لديهم مشكلة حقيقية مع تعطيش حرف الجيم، مقلدا بطريقة ساخرة نطقهم لعبارة: (وماذا جئت تفعل في هذا الوقت؟)"، وسط ضحكات الحضور. وعقّب سلوم قائلا: "يا أخي لا يستقيم هذا".