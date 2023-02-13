بأكثر من 200 ألف دولار.. أقذر منزل في بريطانيا يشعل حرب مزايدة غير متوقعة

بيع "أقذر منزل" في بريطانيا بمبلغ 211 ألف دولار، بسعر أكثر مما كان متوقعًا بعد أن أشعل حرب مزايدة مفاجئة.

وكان المنزل الذي يقع في "كوفنتري"، مليئًا بالقمامة المتعفنة والأثاث المحطم والثقوب في الأسقف والجدران، وتم عرضه للبيع في السوق مقابل 72 ألف دولار فقط، مع الإعلان أن المنزل بحاجة إلى تجديد وتحديث كامل.