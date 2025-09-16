أسرة عبد الحليم حافظ تسعى لإدراج منزله ضمن التراث العالمي

أعلنت أسرة وورثة الفنان الراحل عبد الحليم حافظ عزمها تسجيل منزله الكائن في حي الزمالك بالقاهرة، إدراجه ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو، وذلك بعد نحو شهر من تداول شائعات بيع المنزل ذاته إلى أحد رجال الأعمال الأثرياء.

وفي تطور جديد، وجّهت أسرة عبد الحليم حافظ نداءً إلى جمهور العندليب عبر الصفحة الرسمية على فيسبوك، داعية إياهم إلى دعم خطوة تسجيل المنزل لدى منظمة اليونسكو كموقع تراثي، عن طريق تقييمه عبر منصتي "غوغل" و"فيسبوك".

وأوضحت الأسرة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك أن هذه الخطوة تأتي في إطار الحفاظ على إرث الفنان الكبير، والعمل على ترسيخ حضوره الفني والثقافي في الذاكرة الجمعية للأجيال المقبلة، مشيرة إلى أن الوصول إلى مرحلة التسجيل الرسمي لدى اليونسكو يتطلب اتخاذ إجراءات تمهيدية، أبرزها تفاعل الجمهور وتقديم تقييمات إيجابية للمنزل على المنصات الرقمية.

كما أرفقت الأسرة في منشورها تعليمات مبسطة حول كيفية التقييم، لتيسير المشاركة على جمهور العندليب في مصر وخارجها، مؤكدة أن كل دعم في هذه المرحلة يمثل خطوة حقيقية نحو إدراج المنزل رسميًا كموقع تراثي على أرض مصرية.

واختتمت الأسرة بيانها بالتأكيد على أن عبد الحليم حافظ لم يكن فنانًا فحسب، بل رمزًا من رموز الفن العربي، وأن الحفاظ على منزله هو الحفاظ على جزء من الذاكرة الفنية والثقافية لمصر.

يُذكر أنه في 19 أغسطس الماضي، نفت عائلة الفنان المصري الراحل عبد الحليم حافظ ما تردد عن نيتها بيع منزل العندليب في الزمالك، وهددت باللجوء إلى القانون ضد "المسيئين".

وقال محمد شبانة، نجل شقيق الفنان الراحل عبد الحليم حافظ، لـ"إرم نيوز" إنه فوجئ بتداول واسع لشائعة بيع منزل العندليب بالزمالك، معبّرًا عن اندهاشه من محاولات بعض الأشخاص تحقيق الشهرة على حساب اسم عبد الحليم، ووصف الأمر بـ"غير المنطقي والمسيء".

وأكد شبانة عزمه اتخاذ إجراءات قانونية حازمة ضد كل من يسيء إلى عمه الراحل، أو يتطاول على أسرته، مؤكدًا: "سنردع بالقانون كل من يحاول النيل من عبد الحليم حافظ أو عائلته".