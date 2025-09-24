بريسيلا بريسلي تكشف تفاصيل علاقتها بوالد كيم كارداشيان

كشفت بريسيلا بريسلي مؤخرا عن صداقتها الوثيقة ورومانسيتها القصيرة مع روبرت كارداشيان، وكشفت عن تفاصيل حميمة في أعقاب صدور مذكّراتها الجديدة بعنوان بهدوء وأنا أرحل: الحياة بعد إلفيس.

وقالت بريسيلا إنها وروبرت كانا على علاقة عاطفية قصيرة في عام 1975 بعد انفصالها عن إلفيس، حيث التقيا من خلال صديق مشترك. ووصفت بريسيلا روبرت بأنه "رجل لطيف"، لكنها أشارت إلى أن عمله المتطلب كمحامٍ كان يترك وقتا قليلا لتطوير علاقتهما.

وعلى الرغم من العلاقة القصيرة، حافظت بريسيلا وروبرت على صداقتهما على مر السنين. وذكرت كيف شهدت معاناة روبرت العاطفية خلال محاكمة أو. جيه. سيمبسون، حيث كان يعمل كمحامٍ للدفاع عنه وكان يعاني من الصراع بين ولائه لسيمبسون والاتهامات الصادمة الموجهة إليه.

وشاركت بريسيلا كيف اتصلت بها كيم كارداشيان، ابنة روبرت، من المستشفى قبل وفاة والدها في عام 2003، حيث سمح لها هذا الاتصال بإجراء آخر حديث مع روبرت، والذي تذكره بريسيلا بحنان واصفة إياه بأنه "أطيب رجل".

كما سردت بريسيلا قصة مفاجئة تتعلق بإلفيس بريسلي، حيث قالت إنه اتصل بها مرة في الساعة الثانية صباحا بينما كانت في السرير مع روبرت، دون أن يعلم بأنها ليست وحيدة. وقالت إنه لو عرف بوجود روبرت في غرفتها، "لكان قد انفجر غضبا"، مشيرة إلى عادة إلفيس في حمل سلاح محشو.

وتتحدث مذكرات بريسيلا أيضا عن حياة روبرت كارداشيان لاحقا، حين تزوج من كريس جينر في عام 1978، وأنجبا أربعة أطفال هم كورتني، وكيم، وكلوي، وروبرت جونيور، قبل أن ينفصلا عام 1990، وتوفي روبرت في عام 2003 عن عمر ناهز 59 عاما.

وتقدم تأملات بريسيلا الصريحة لمحة فريدة عن حياتها بعد إلفيس، كاشفة عن الروابط العميقة التي حافظت عليها مع شخصيات بارزة مثل روبرت كارداشيان، ولحظات مفاجئة شكلت قصتها الشخصية.



