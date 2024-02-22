في آسيا أكثرها "تفردا وإبداعا".. تعرف على أروع المقاهي في العالم

ويذكّرنا الكتاب بأنّه إلى جانب الاستمتاع بمشروبٍ جيد، أصبحت الجماليات جانبًا لا يمكن الاستغناء عنه عند تعزيز المقاهي مستوى ولاء العملاء لديها، والتفرّد وسط مشهد وسائل التواصل الاجتماعي الذي يزداد تنافسية.

وفي عالمٍ غالبًا ما يتجمع فيه المتنافسون معًا، أو يصطفون بجوار بعضهم البعض في المبنى ذاته، تبذل العديد من المقاهي كل ما في وسعها للتفرّد، أو بالأحرى، تسليط الضوء على قهوتهم.