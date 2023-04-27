فيديو وصور مسربة.. هل خان قادير دوغلو زوجته نسليهان؟
سخر الفنان التركي قادير دوغلو من اتهامه بخيانة زوجته من امرأة أخرى عقب انتشار صور وفيديو رومانسي له بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، جمعته مع امرأة مجهولة الهوية.
وأشار دوغلو إلى أن لديه امرأة واحدة فقط وهي الفنانة نسليهان أتاغول، وأكد أن الأخيرة علقت للمقربين لها بشأن انتشار الصور بأنها "محادثة عادية في بيئة صاخبة" ولم تهتم بشائعات الخيانة.
وقال دوغلو إن الصور المتداولة سرّبها شخص يريد الاقتراب منه، لكنه يتصرف بهذه الطريقة لأنه لا يستطيع الاقتراب.
وكان المتابعون قد تداولوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورًا ومقطع فيديو أظهرت قادير دوغلو وهو يعانق امرأة بوضع "رومانسي" خلال إحدى الحفلات، في حين أكد عدد من الصحفيين الأتراك أن الفنان قد أقدم على خيانة زوجته نسليهان أتاغول، التي ارتبط بها رسميًا العام 2016.
وأضاف المتابعون أن الفنان التركي كان في سهرة مع أصدقائه في أحد الملاهي الليلية في تركيا، إلا أن أحد المتواجدين في المكان نفسه، تمكن من تسجيل لحظات "خاصة" جمعته بامرأة لم يكشف عن هويتها.
وضربت زوجة الفنان بعرض الحائط كل ما قيل من تكهنات عن زوجها بعد انتشار الصور والفيديو الرومانسي، واعتقدوا أنها ستتخذ موقفًا حازمًا ضده.
يذكر أن "قادير" و"نسليهان" من أشهر ثنائيي تركيا وأكثرهم رومانسية؛ إذ لا يفوّتان فرصة إلا ويشاركان جمهورهما بلحظات الحب التي تجمعهما من خلال جلسات التصوير التي ينشرانها عبر حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي.