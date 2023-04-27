فيديو وصور مسربة.. هل خان قادير دوغلو زوجته نسليهان؟

سخر الفنان التركي قادير دوغلو من اتهامه بخيانة زوجته من امرأة أخرى عقب انتشار صور وفيديو رومانسي له بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، جمعته مع امرأة مجهولة الهوية.

وأشار دوغلو إلى أن لديه امرأة واحدة فقط وهي الفنانة نسليهان أتاغول، وأكد أن الأخيرة علقت للمقربين لها بشأن انتشار الصور بأنها "محادثة عادية في بيئة صاخبة" ولم تهتم بشائعات الخيانة.