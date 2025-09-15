تأجيل الحكم القضائي بشأن حلّ قيادة حزب الشعب الجمهوري في تركيا 
بعد "المشروع X".. ياسمين صبري تخوض أول بطولة مطلقة في السينما

ياسمين صبري
إرم نيوز
تخوض الممثلة المصرية ياسمين صبري أول بطولة سينمائية مطلقة، بعد العديد من أدوار البطولة النسائية المشتركة، خلال أعمالها السابقة.

وتدخل ياسمين صبري فيلماً سينمائياً جديداً، بعد فيلمها الأخير "المشروع x" الذي اشتركت في بطولته مع مواطنها الممثل كريم عبدالعزيز.

وتترقب ياسمين بدء التحضير لأكثر من عمل فني على مستوى الدراما أو السينما، من المقرر أن يتم الكشف عن تفاصيلها في الأسابيع المقبلة.

وكان آخر عمل درامي خاضته ياسمين مسلسل "ضل حيطة" الذي عرض في شهر رمضان الماضي، من تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل.

