بيانات ملايين طالبي العمل معروضة للبيع على الإنترنت في فرنسا

عُرضت بيانات شخصية لنحو 10 ملايين من طالبي العمل في فرنسا للبيع على الإنترنت بصورة غير قانونية بعد الكشف، هذا الأسبوع، عن تسرّب هذه المعلومات التي تمتلكها هيئة حكومية فرنسية للتوظيف، وفق ما أكد عدد من الخبراء.

وأوضح داميان بانكال من موقع "زاتاز" المتخصص في رصد سرقات البيانات أن بيانات هيئة "بول أمبلوا "معروضة للبيع على الإنترنت المظلم، وأن قرصان معلوماتية معروفًا جدًا متخصصًا في بيع قواعد البيانات التي يخترقها أو يشتريها، عرض قاعدة بيانات "بول أمبلوا" للبيع لقاء 900 دولار، في 8 آب/أغسطس، التي تضم 10,2 ملايين مستخدم".

وأفاد خبير الأمن السيبراني كليمان دومينغو المعروف باسم "ساكس" على شبكة "إكس"، تويتر سابقًا، ببيع هذه البيانات مقابل 900 دولار على أحد منتديات قراصنة المعلوماتية، وأن الملف المعروض للبيع يحتوي على 10,2 ملايين اسم، وأن نسخة أولى من هذه البيانات عُرضت، في 8 آب/أغسطس، على أحد منتديات القراصنة، ثم حُدِثت بمزيد من المعلومات في 21 آب/أغسطس".

ودعت "بول أمبلوا" المسؤولة عن التوظيف في فرنسا، الأربعاء، الباحثين عن عمل إلى توخي الحذر بعد ما وصفته بأنه عمل خبيث عبر الإنترنت" استهدف شركة "ماجوريل" التي توفّر لها خدمات.