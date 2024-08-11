أُطلق سراح نجم الراب الأمريكي ترافيس سكوت أمس السبت، دون أي ملاحقة قضائية بعدما أُبقِيَ 36 ساعة قيد التوقيف لدى الشرطة في باريس في إطار تحقيق بأعمال عنف، على ما أفاد أحد ممثليه في الولايات المتحدة لوكالة "فرانس برس".

وأكدت النيابة العامة في باريس رداً على سؤال من الوكالة "رفع التوقيف الاحتياطي عن ترافيس سكوت اليوم (السبت) وكذلك كفّ التعقبات عنه"، نظراً إلى أن المعطيات المتوافرة "غير كافية لوصف (الفعل المسند إليه) بالجريمة".

وقال المدعي العام صباح الجمعة إن "الشرطة استُدعيت إلى فندق جورج الخامس وأوقفت المدعو ترافيس سكوت بتهمة ممارسة العنف في حق عنصر أمن، وكان الأخير قد تدخل بنفسه للفصل بين مغني الراب وحارسه الشخصي".

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وأشار مصدر في الشرطة، إلى أن مغني الراب متهم بالاعتداء على رئيس فريق الأمن الليلي في الفندق، والتسبب بإصابته بجروح عندما حاول الموظف التدخل.

وأضاف المصدر نفسه، أن ترافيس سكوت اعترض في البداية على إخضاعه لاختبار الكحول ولم يشأ تأكيد هويته.

وأفاد المصدر، بأن ترافيس سكوت تلقى أولاً العلاج في المستشفى بعدما أصيب في جبهته في مشاجرة مع حارسه الشخصي.

وفي إطار التحقيق الذي أوكل إلى الدائرة الأولى في الشرطة القضائية، وُضِع مغني الراب رهن الاحتجاز لدى الشرطة صباح الجمعة، وهو الإجراء الذي رُفِع ظهر السبت.