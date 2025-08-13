كيت ميدلتون تحتفل بالصيف بسلسلة "الأم الطبيعة" (فيديو)

أوقفت أميرة ويلز كيت ميدلتون عطلتها الصيفية لمشاركة فيديو جديد ضمن سلسلة "الأم الطبيعة"، التي تحتفي باللحظات الخاصة وتقدير الأحبة والاستمتاع بفصل الصيف.

وأطلقت الأميرة هذه السلسلة في الربيع احتفالاً بتغير الفصول في المملكة المتحدة، وتسليط الضوء على جمال وتعقيد التجربة الإنسانية.

ونُشرت حلقة كيت الجديدة على إنستغرام، وتركز على الطبيعة والتواصل الإنساني، وتأتي مع موجة حرارة مرتفعة تشهدها إنجلترا هذا الأسبوع.

أخبار ذات علاقة كيت ميدلتون تصمم معرضًا مصغرًا بمتحف مرموق في لندن

ورغم غياب كيت والأمير ويليام في الفيديو، فإن صوت كيت يروي نصًا يعبّر عن أهمية الاستمتاع بالصيف مع الأصدقاء والعائلة.

وتقول كيت في الفيديو: "الصيف هو موسم الوفرة، كما تتفتح الأزهار وتنضج الثمار، نتذكر إمكاناتنا للنمو، إنه الوقت لإشعال إبداعنا واستكشاف شغفنا وأحلامنا".

واختتمت الأميرة كيت الفيديو بتعليق: "تزدهر حياتنا عندما نعتز بروابط الحب والصداقة، ولم يكن تقدير قيمة بعضنا البعض وقيمة الطبيعة أكثر أهمية من أي وقت مضى. تحياتي لكم في الصيف".

وتم تصوير الفيديو على مدى عدة أشهر بواسطة فريق قصر كنسينغتون، ويشمل لقطات من مناطق مختلفة في المملكة المتحدة، مثل شيفيلد وبرادفورد وشمال ويلز وأنجليسي والساحل الجنوبي.