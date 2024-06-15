أكثر من مليوني حاج يقفون على صعيد عرفات (صور)

يقف، اليوم السبت، أكثر من مليونيْ حاج على صعيد عرفات الطاهر لأداء ركن الحج الأعظم، بعد أن قضوا يوم التروية في مشعر منى.

ومنذ صباح اليوم السبت، توافد ضيوف الرحمن إلى مسجد نَمِرة بمشعر عرفات لأداء صلاتيْ الظهر والعصر جَمْعاً وقصراً، والاستماع لخطبة عرفة التي سيُلقيها إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ ماهر المعيقلي، والتي ستترجم إلى عشرين لغة مختلفة.