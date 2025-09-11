الكشف عن لحظة مؤثرة بين الأميرة ديانا والملك تشارلز بعد ولادة هاري

كشفت صحيفة "ميرور" عن لحظة صادمة عاشتها الأميرة ديانا بعد ولادة الأمير هاري، حين تركها الملك تشارلز الثالث تبكي على سرير المستشفى، وقال لها إنه يستطيع العودة إلى كاميلا باركر-بولز، ما اعتُبر لاحقًا علامة على بداية انهيار زواجهما.

تروي القصة ذكريات كبير خدم ديانا السابق، بول بوريل، في كتابه الجديد "ذا رويال إنسايدر"، موضحًا أن ديانا أخبرته بتفاصيل زيارة الملك تشارلز لها في جناح ليندو بمستشفى سانت ماري: "دخل تشارلز المستشفى ونظر إليّ وقال: 'حسنًا، على الأقل لدي وريثتي وطفلي الاحتياطي الآن... ويمكنني العودة إلى كاميلا'".

وأضاف بوريل أن ديانا بكيت طوال الليل بعد هذا الموقف، وأكدت له أن زواجها قد انتهى فعليًا.

أخبار ذات علاقة هاري يستعيد تفاصيل مؤلمة في جنازة والدته الأميرة ديانا

وكانت ديانا تبلغ 23 عامًا عند ولادة الأمير هاري، بينما كان تشارلز في السادسة والثلاثين، وقد استمر زواجهما على نحو منفصل منذ عام 1986، قبل الانفصال الرسمي عام 1992، المعروف بـ"السنة المروعة".

ويشير بوريل إلى أنه شارك هذه الذكريات مع الأميرين ويليام وهاري في 2017 بعد طلبهما فهم الأسباب التي أدت إلى توتر العلاقة بين والديهما، مؤكدًا أن تلك اللحظة في المستشفى كانت نقطة محورية في زواج ديانا وتشالز.