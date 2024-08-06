للمرة الثانية خلال أسبوع، يصدم الرأي العام المصري بحادثة مؤلمة يقدم فيها أب على التخلص من أولاده الأربعة.

وشهدت محافظة الإسماعيلية اليوم الثلاثاء، حادث مصرع 4 أطفال على يد أبيهم في منطقة "الكيلو 17" بمركز ومدينة "القنطرة".

وتمكنت الجهات الأمنية من القبض على الأب المتهم، وتُحُفِّظ على الجثامين بمشرحة مستشفى "أبو خليفة".

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وتبين من خلال التحريات أن الأب المتهم خرج حديثا من أحد مصحات علاج الإدمان، ويقيم أبناءه مع جدتهم ووالدتهم المطلقة.

وذهب الأب، وفق شهود عيان، يوم الحادث إلى منزل حماته، وطلب منها اصطحاب أولاده للتنزه معهم، فوافقت على طلبه، ولكنه قرر التخلص من أولاده الأربعة، وشنقهم في نوافذ منزله، وعقب ارتكاب الواقعة ذهب للمسجد لأداء صلاة الفجر.

ويأتي هذا الحادث بعد أسبوع واحد فقط من حادث مشابه، إذ تخلص أب من أبنائه الأربعة بمحافظة القليوبية انتقامًا من زوجته التي رفضت العودة إليها، إذ صور جثث أولاده وإرسالها إليها.