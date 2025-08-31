مهرجان البندقية.. جود لو يجسّد شخصية بوتين على الشاشة الكبيرة

أكّد الممثل البريطاني جود لو أنه لم يخشَ "عواقب" تولّي دور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في فيلم "ساحر الكرملين" المعروض الأحد ضمن مهرجان البندقية السينمائي.

وقال النجم البريطاني البالغ 52 عامًا في مؤتمر صحافي عن الفيلم قبيل عرضه "لم أخَف من العواقب. كنت مطمئنا إلى أنني بين يدَي (المخرج) أوليفييه (أساياس)، وكان السيناريو قصةً ستُروى بذكاء ودقة".

وأوضح أن الأمر لم يكن "سعيا إلى الجدل لمجرد الجدل".

وهذه المرة الأولى يُجسّد ممثلٌ بهذا المستوى شخصيةَ رجل الكرملين القوي على الشاشة. ويضع جود لو شعرا مستعارا من أجل دوره، ويعتمد تعابير وجه سيد الكرملين، وتدرّب على رياضة الجودو. وقال مازحا "مذهل ما يُمكنك فعله بشعر مستعار جيد".

وروى أنه لم يكن يعرف في البداية الكثير عن حياة فلاديمير بوتين وشخصيته، واعتمد على الصور ومقاطع الفيديو الكثيرة المتداولة له. واضاف أن "الأمر يُصبح أشبه بهوس" في مرحلة ما، إذ يسعى الممثل باستمرار إلى "مواد أحدث".

أما أساياس، فشاءَ إسناد الدور إلى ممثل يتمتع "بالقوة والذكاء والموهبة اللازمة لتجسيد الشخصية من دون أن يشبه فلاديمير بوتين".

وأوضح المخرج الفرنسي أن "ساحر الكرملين" فيلم يتناول "تحولات السياسة".

ويتتبع الفيلم الناطق بالإنكليزية والمقتبس من رواية جوليانو دا إمبولي التي حققت مبيعات عالية، مسيرة فاديم بارانوف (يجسده بول دانو)، مستشار فلاديمير بوتين الغامض، والمستوحى إلى حد كبير من فلاديسلاف سوركوف، مؤسس حزب روسيا المتحدة الرئاسي.