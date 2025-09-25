بريطانيا.. إجلاء السكان بعد انفجار ضخم في منطقة صناعية (فيديو)

أجلت الشرطة البريطانية سكان عدة أحياء بمدينة سويندون، بعد انفجار هائل أعقبه حريق في أحد المستودعات ضمن منطقة صناعية بالمدينة.

وبينت الشرطة المحلية، أن فرق الطوارئ تتواجد في موقع الحادث في مقاطعة ويلتشير، مشيرة إلى أن الانفجار وقع في مستودع بمنطقة "غراوندويل إندستريال إيستيت"، ما دفع السلطات لإغلاق الطرق المحيطة وإقامة طوق أمني واسع.

وأفادت المصادر بأن طريق كريكليد بين كوينزفيلد وثامسداون درايف أُغلق بالكامل، فيما هرعت خدمات الإطفاء والإنقاذ من دورست وويلتشير إلى الموقع، مشمولة بـ12 سيارة إطفاء مدعومة بمنصة سلّم هوائية وناقلات مياه ومركبات متخصصة.

وحذرت الشرطة السكان المقيمين بالقرب من المنطقة الصناعية من الاقتراب، وطلبت منهم إغلاق النوافذ حفاظاً على سلامتهم، في حين أفاد شهود عيان بأن منازلهم اهتزت لحظة وقوع الانفجار، في مشهد أثار الذعر بين الأهالي.