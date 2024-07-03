وزير التربية المصري الجديد.. عمل بائع صحف ونادلاً



تداول نشطاء مصريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مفارقة إيجابية لافتة تخص وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في الحكومة الجديدة التي أدّت اليمين الدستورية، اليوم الأربعاء، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأبرز النشطاء تصريحات إذاعية سابقة للدكتور محمد عبد اللطيف قبل أن يتولّى إحدى أهم الحقائب الوزارية قال فيها إنه سافر للولايات المتحدة وعمره 13 عامًا لاستكمال دراسته هناك، ولجأ إلى العمل للاعتماد على نفسه في سن صغيرة.

وقال الدكتور عبد اللطيف إنه عمل بائعًا للصحف ونادلاً في المطاعم، مشددًا على أنه يفخر بهذه المرحلة في حياته، ولا يخجل منها، حيث علّمته دروسًا ثمينة في الحياة، أبرزها الكفاح، والاعتماد على النفس.

وينحدر الدكتور عبد اللطيف من أسرة مرموقة؛ حيث إن والدته هي السيدة نرمين إسماعيل، الخبيرة التربوية المعروفة، وجدّه هو المشير أحمد إسماعيل، وزير الحربية، وبطل حرب أكتوبر المجيدة العام 1973.

ويعتبر وزير التعليم الجديد أحد أبرز الخبراء في مجال التعليم الرقمي، وشغل منصب المدير التنفيذي لإحدى أكبر المدارس الخاصة في مصر، وهي مدرسة "نيرمين إسماعيل" ذات الفروع العديدة في المناطق الراقية.