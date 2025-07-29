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حائز على الأوسكار.. إسرائيل تعتقل المخرج الفلسطيني حمدان بلال

حائز على الأوسكار.. إسرائيل تعتقل المخرج الفلسطيني حمدان بلال
المخرج الفلسطيني حمدان بلالالمصدر: منصة إكس
إرم نيوز
إرم نيوز
29 يوليو 2025، 9:09 ص

اعتقلت السلطات الإسرائيلية مخرج فيلم "لا أرض أخرى" الحائز على جائزة أوسكار، بعد الاشتباه في تورطه بإلقاء حجارة على مستوطنين إسرائيليين جنوب جبل الخليل، وفقا لموقع "واينت" العبري.

واعتُقل حمدان بلال، للاشتباه في إلقائه الحجارة على مستوطنين إسرائيليين وتخريب سياراتهم قرب سوسيا في جنوب جبل الخليل. 

وتحولت الحادثة إلى اشتباكات عنيفة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، حيث اعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي ثلاثة فلسطينيين، بينهم حمدان بلال، بالإضافة إلى مستوطن إسرائيلي متورط في المواجهات.

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وكان بلال تعرض لهجوم عنيف في 24 مارس 2025 من قبل مستوطنين مسلحين في منزله بسوسيا؛ ما أسفر عن إصابته بجروح خطيرة في الرأس والبطن، وتم اعتقاله لاحقًا أثناء نقله في سيارة إسعاف.

وأُفرج عنه لاحقًا وهو يتلقى العلاج في الخليل، وقد أثار الهجوم استنكارا دوليا واسعا ودعوات لمحاسبة المعتدين وحماية المدنيين الفلسطينيين.

ويُعرف بلال بنشاطه الحقوقي في توثيق الانتهاكات عبر منظمات مثل بتسيلم، ويُعتبر رمزًا لمعاناة الفلسطينيين في نضالهم ضد التهجير والعنف.

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