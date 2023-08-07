الكويت تحظر عرض فيلم رعب يشارك فيه ممثل متحوّل جنسيًا

حظرت الكويت عرض فيلم الرعب "توك تو مي" Talk to me الذي يشارك فيه ممثل متحوّل جنسيًا، وفق ما أفادت السلطات لوكالة فرانس برس، بدون الكشف عن سبب ذلك، علمًا أنه يُعرض في دول خليجية أخرى.

وأكد نائب رئيس مجلس إدارة شركة السينما الكويتية الوطنية (سينسكيب) هشام الغانم، "حظر السلطات الكويتية عرض الفيلم الأسترالي Talk to me"، الذي كان من المقرر أن يبدأ عرضه في قاعات السينما المحلية الأسبوع الماضي.

وأشار الغانم لوكالة فرانس برس، إلى أن الأسباب "غير معروفة حتى الآن".

والفيلم الذي يُعرض على الشاشات في السعودية والإمارات، يضمّ الممثل الأسترالي المتحوّل جنسيًا زوي تيراكس Zoe Terake، لكنّه لا يأتِ على ذكر المثليين أو المتحوّلين جنسيًا في أي من مشاهده.

ولم تردّ وزارة الإعلام الكويتية على الفور على طلب فرانس برس التعليق.

وسبق أن منعت دول خليجية بينها الكويت والإمارات والسعودية، عرض أفلام تتخللها مشاهد تشير إلى مجتمع الميم.